"Hoy me decidí a compartirlo": Laurita Fernández hizo una inesperada revelación sobre su deseo de ser madre

La conductora destacó los beneficios del procedimiento: “Es algo tan genial, es una herramienta que hoy tenemos y que está buenísimo para que muchas mujeres, que quizás queremos ser madres y formar nuestras familias, como es mi caso, pero que no buscamos un embarazo ahora, nos da cierta libertad y tranquilidad para poder hacerlo a futuro, si es que uno no puede de manera natural”.

Sobre el proceso, explicó que dura entre 10 y 12 días, y que requiere evitar actividades físicas intensas. “La criopreservación de óvulos es un tratamiento que dura más o menos 10 o 12 días, pero en el que no podés estar haciendo ejercicio físico extremo ni moviéndote y sentía que este era el año para hacerlo porque no estoy bailando en la obra ni en ningún programa de televisión”, explicó.

Laurita también compartió cómo comenzó el camino: “Fui a mi ginecóloga a transmitirle mi deseo y me derivó a una especialista que me dijo que para comenzar con el congelamiento lo primero que tenés que hacer es un estudio para ver tu reserva ovárica y para eso me derivó a un centro de fertilidad”.

Además, remarcó: “Cuanto más joven sos a la hora de hacértelo es mejor, pero depende del cuerpo de las mujeres porque algunas tienen la reserva ovárica disminuida o no, pero eso no quiere decir que el tratamiento no sea exitoso”.

Más adelante, relató una parte clave del procedimiento: “Ahí mismo me enseñaron cómo aplicarme las inyecciones diarias en la panza, a mí me baja la presión y sentía que no iba a poder sola y las chicas me enseñaron a aplicármelo, es un medicamento que necesita frío todo el tiempo y me dieron la heladerita y me fui a casa”.

“Fue muy sencillo y es para estimular mi ovario porque te lo agrandan hasta 6 veces tu tamaño para generar la mayor cantidad de óvulos posibles para después crio preservar”, explicó.

Sobre el cierre del tratamiento, contó que la intervención fue ambulatoria y sin complicaciones: “Es muy sencillo, a las dos horas estaba en mi casa y me acompañó mi mamá”.

Finalmente, compartió cómo se sintió en los días posteriores: “Al otro día de la aspiración hice reposo y al día siguiente ya retomé mis actividades y estaba 10 puntos. A los días ya me sentía deshinchada”.

La inesperada respuesta de Laurita Fernández sobre su supuesto nuevo novio

En junio de este año se conoció la noticia de que Laurita Fernández había terminado su relación con Claudio Peluca Brusca. Ahora, según publicó Infobae, la presentadora de El Nueve estaría iniciando una nueva etapa sentimental.

El periodista Juan Etchegoyen reveló que la actriz fue vista en un boliche de Palermo en actitud cercana con Adolfo Martínez, quien es licenciado en Educación Física.

En tono de misterio, Etchegoyen comentó: "Me cuentan que ella salió del boliche 10 minutos antes que él. Estaban con sus grupos de amigos, pero era para despistar a la gente". "Me aseguran que se fueron al departamento de él en Capital. Ella lo sigue en las redes, en su cuenta personal y profesional. Él ya le contó a sus amigos que se vieron dos veces", detalló.

También agregó que hubo intermediarias en la conversación: "Amigas de ella eran las intermediarias en la charla en el boliche, y se hablaban por privado en el celular". El joven es rugbier, practica surf y se especializa en biomecánica. Además, cuenta con un posgrado en suplementación deportiva.

Sin embargo, el portal PrimiciasYa se comunicó con Laurita Fernández, quien negó rotundamente estar en una relación con esta persona: "Cero, nada que ver. No estoy saliendo con nadie", afirmó.