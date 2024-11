Se supo al cuidado de quién quedó Ana Moritán, en pleno viaje de Pampita por Tailandia.

Quienes también están presentes en el cuidado de Ana son Barby Franco y Fernando Burlando, amigos íntimos de Pampita.

En su cuenta de Instagram, la mujer del famoso abogado mostró que llevó a la pequeña al cine. “Adivinen, ¿a dónde vamos?”, escribió y subió una foto de Ana en el shopping, a donde fueron para asistir a la avant premiere de Moana 2.

Pampita viaja tranquila porque sabe que Barby y Burlando están para ayudar en los cuidados que requiere Ana. Además, la diosa de las pasarelas están en permanente contacto por videollamada.

Pampita y Martín Pepa oficializaron su noviazgo: cena romántica, beso y un gesto de amor

Hace unos días, en el living de Susana Giménez, Pampita abrió su corazón y habló abiertamente de su relación con el polista Martín Pepa.

"Nos conocemos hace muchos años. Jamás nos miramos con intención, porque yo estaba en pareja y Martín también, no se nos ocurrió de ninguna manera. En Buenos Aires fue el encuentro, me invitó al Teatro Colón a ver a Piazzolla. Me mandó muchas flores muchos días. Llegó de repente y no voy a desaprovechar una oportunidad de conocer a una persona que tiene ciertas virtudes que a mí me interesan", detalló.

Este viernes en A la tarde (América TV) encontraron a Pampita y Martín Pepa luego de una cena romántica, donde hubo mimos y besos. Todo quedó registrado ante la cámara del programa de Karina Mazzocco.

Del encuentro también participó Guillermo, el hermano de la diosa de las pasarelas, que aprobó el vínculo y le dio un gran abrazo al polista cuando se retiraban del lugar.

"Nos estamos conociendo", respondió Pampita cuando le preguntaron por su relación con Martín "¿Y ese beso?", indagó el cronista. "No puedo creer cómo me engancharon, pero bueno... no hay nada que ocultar", añadió la modelo.

Antes de irse, Pampita y Martín Pepa sonrieron para las cámaras. El cierra de la nota: un pulgar para arriba de parte del polista cuando le consultaron si está enamorado.