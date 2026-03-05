La filosa teoría de Moria Casán sobre la boda de Wanda Nara con Martín Migueles: "Quiere..."
En su programa, Moria Casán lanzó una teoría explosiva sobre Wanda Nara y su casamiento con Martín Migueles.
El romance de Wanda Nara y Martín Migueles sigue dando que hablar. Apenas un día después de que la empresaria confirmara en Instagram que su flamante novio le pidió casamiento en Italia, Moria Casán -fiel a su estilo- lanzó una picantísima teoría que encendió aún más la polémica.
La discusión comenzó en La Mañana con Moria (El Trece), cuando Nazarena Di Serio contó: “Ayer a la tarde la China Suárez subió una historia con Mauro Icardi y en la mano se ve una alianza”. La periodista sumó además que el delantero compartió un posteo con una frase sugestiva: “Todo está más cerca de lo que parece”.
Inmediatamente, Gustavo Méndez aportó datos concretos sobre el divorcio entre Icardi y Nara, y la posibilidad de un nuevo casamiento para el futbolista: “Tenemos fecha. El jueves de la semana que viene a las 00 horas de Italia, Mauro Icardi legalmente se puede casar con la María Eugenia Suárez Riveiro”.
La revelación fue suficiente para que Moria disparara sin filtro su teoría sobre el pedido de matrimonio que recibió Wanda. Con ironía y picardía, aseguró: "Cuando falte un minuto para las 00 se está casando Wanda. Te lo firmo ante escribano, porque quiere ganarle”.
Cuál fue la reacción de Wanda Nara tras la propuesta de Martín Migueles
Tras el inesperado gesto de Martín Migueles hacia Wanda Nara en la ciudad de Milán, la mirada de fanáticos y medios se posó de inmediato en la reacción de la empresaria. La propuesta, que se viralizó con la pregunta "¿Te querés casar conmigo?", desató una ola de comentarios y especulaciones, generando expectativas que iban desde una respuesta mínima con un emoji hasta una declaración mucho más contundente. Aun así, la conductora eligió jugar con el misterio, dejando abierta la incógnita sobre cuál será finalmente su decisión.
En consecuencia, luego del posteo de Migueles, la mayoría aguardaba algún tipo de respuesta de Wanda en sus redes sociales: podía ser un guiño, un símbolo divertido o incluso un mensaje en clave. Sin embargo, la influencer prefirió no dar pistas evidentes y mantuvo la tensión entre sus seguidores, mientras continuaba disfrutando de su recorrido por Italia junto a su pareja.
Horas más tarde, para sorpresa de muchos, apareció en Instagram con una publicación que fue interpretada como una señal indirecta. Lo cierto es que compartió una selfie frente al espejo, vistiendo el mismo look que Migueles había mostrado en su historia. Aunque no dio una contestación explícita ni confirmó nada sobre un compromiso, un detalle llamó la atención: un anillo de diamantes en su mano izquierda, justo en el dedo anular. Ese accesorio, pequeño pero cargado de significado, disparó de inmediato todo tipo de teorías sobre una posible aceptación.
De todas formas, la situación no resulta tan sencilla ni puede analizarse de manera lineal. Semanas atrás, Wanda había exhibido en MasterChef Celebrity un anillo de diamantes que, según explicó, se había comprado ella misma, subrayando que no necesitaba de nadie para darse los gustos que tanto disfruta mostrar. Por eso, aún no es posible asegurar si la joya que luce ahora está directamente relacionada con la propuesta de Migueles o si simplemente se trata de otra adquisición personal.
Por lo pronto, Wanda Nara continúa alimentando la intriga en torno a su vida sentimental, dejando que sean sus seguidores y la prensa quienes interpreten cada gesto. Mientras tanto, la pareja sigue aprovechando su estadía en Milán, donde cada publicación y cada detalle se convierte en motivo de especulación sobre un eventual compromiso. Al mismo tiempo, algunos interpretan estas señales como una indirecta hacia su ex, Mauro Icardi, quien ya adelantó que, apenas se concrete el divorcio, planea casarse con la China Suárez.