Se supo cómo fue el reencuentro entre Beto Casella y Tamara Pettinato: "Terminó todo mal"

"Si te cruzas con Tamara, ¿qué pasa?", quiso saber el periodista y, para sorpresa de todos en el ciclo, Beto mencionó que eso ya sucedió. "Ya me crucé", precisó.

El conductor indicó que prefirieron no tener diálogo. "Ya me crucé y la verdad, es que nos hicimos los bolu... los dos. Al menos, por ahora”, agregó.

Al finalizar, reflexionó sobre el escándalo que se generó por su desvinculación del ciclo. "Terminó mal. Fue un hecho desgraciado lo que pasó. Fueron tres o cuatro noches que no dormí. Fue al ped.... su enojo. Bastante bien lo manejamos. Es más, nunca la echamos. Le dijimos: 'tomate unos días' y después decidió renunciar", cerró.

Embed

El tremendo pase de factura de Beto Casella a las autoridades de Canal 9 que pone en peligro a Bendita

Beto Casella hizo un duro e inesperado pase de facturas a las autoridades de Canal 9 después de que APTRA no habría notificado al canal de la nominación de Bendita como mejor programa de actualidad con humor.

El ciclo terminó ganando la estatuilla en los Martín Fierro Latino 2024 y Diego Toni, gerente de contenidos de la emisora, fue quien recibió el premio porque no había viajado nadie del staff.

En charla con Socios del espectáculo, El Trece, el conductor de Bendita se mostró un tanto molesto por un insólito olvido: "No me invitaron a la ceremonia y no sé si tenían la obligación de invitarme. Pero fue raro porque yo me entero de la nominación y todo por los portales".

"En general APTRA te manda una notificación, una invitación en un sobre que te dice que te nominaron, hay cierto protocolo de rutina", argumentó el animador.

Y explicó: "Así como APTRA nunca me avisó nada, del canal no tuve ninguna comunicación. Ni un 'che qué bueno' o '¿tenés ganas de ir?'. Yo ni loco me pago un pasaje para ir a una entrega de premios. En general las empresas no saben manejarse, pasa en la radio o en canales de televisión, creo que es falta clase".

Embed

"Si uno gana un premio, vos estás ahí y es un reconocimiento para el canal o para la radio. Por ahí no te mandan ni un mensajito: che felicitaciones, un emoji, nada. No les parece, si al otro no le sale, no le sale. Es una observación que hago pero no tengo que quejarme. Capaz está bien así, establecer esa relación puramente profesional", puntualizó filoso Beto Casella.

"Yo también si por ahí alguna compañera está mal de plata lo digo al aire en el programa que a veces no está bueno decirlo tampoco. Lo hago porque me sale no porque me reconozcan, no como dijo la burra de Nancy Pazos dijo que me hago el bueno. No soy tampoco un santo pero tampoco juego de bueno. Si hago lo hago naturalmente porque me sale así", profundizó el conductor.

Y cerró sobre Nancy Pazos: "Que haya especulado que hago el papel de buenito, me parece que habla de tu propia calidad de persona. Cuando pasó lo de Tamara Pettinato salió a hablar con un odio y un resentimiento en sus redes y a lo último ya ni le contestamos porque la vimos fuera de sí y de eje. Es como la tía que mejor dejala, que hable sola en su casa".