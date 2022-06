Se supo qué cantante le terminará la casa a la hija de El Noba

"Tomé la decisión, desde el corazón, de concretar el proyecto que él hubiera querido para su hija. Es por eso que me quiero hacer cargo del proyecto", agregó.

El Cheto explicó que el video estaba dirigido a Eliana Demo, la madre de la nena. Además, dejó su número de teléfono y ofreció sus redes sociales para que la familia del músico se contacte con él.

Tras la muerte de El Noba, su mamá rompió el silencio

A pocos días de la muerte de El Noba, su mamá Vanesa aceptó enfrentar las cámaras desde Cortá por Lozano (Telefe) donde rompió el silencio y contó cómo era la relación que tenía con su hijo, cómo atravesó estos primeros días, cómo lo recuerda y cómo seguirá su vida de aquí en mas.

Acompañada por Leandro, quien era amigo y manager de Lautaro Coronel, Vanesa Aranda comenzó contándole a Verónica Lozano que siempre fue una mamá sobreprotectora con sus hijos y mucho más con él que era su único hijo varón. “En todo lo que quería hacer él, yo lo seguía. Por eso a veces me peleaba con el papá, que le decía que tenía que trabajar. Pero él decía que quería triunfar para que nosotros no trabajemos más. Yo le festejaba todo, siempre defendí el vínculo de madre-hijo y lo voy a seguir defendiendo. Él era muy 'mamero'”, dijo emocionada.

En tanto, sobre la inesperada muerte del cantante Vanesa confesó: “No hay explicación. Lo banqué hasta el último suspiro, que no lo creía. Yo decía que mientras el corazón de mi hijo lata, me iba a quedar ahí. El médico me decía que no, pero yo lo sentía. Caí el domingo, después de todo lo que pasé, de su despedida con toda la gente. Pero los domingos él siempre venía de gira o de algún baile, y me decía ´mamá, ´¿qué vamos a comer?´. El domingo que lo peor que pasé. Encima me senté en casa y de la ventana del comedor se ven sus cosas”.

“Al cementerio fui dos veces, pero me tuve que venir porque la gente no me dejaba quedarme sola. Entonces me volvía con mi marido y lloraba con él, que estuvo incondicionalmente conmigo, mi mamá y mi dos hijas. Pero siempre recordándolo con alegría, él me decía que no quería verme llorar”, agregó la mamá de El Noba juntando fuerzas para estar bien, tal él le pediría.