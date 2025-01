Se supo qué dijo Wanda Nara al enterarse del supuesto embarazo de la China Suárez

“Utiliza un test de embarazo y lo pone en lugares puntuales de la casa para que las menores no solamente vean esto, sino que también Wanda se entere. Hace todo un acting”, le dijeron a Pepe desde el entorno de Mauro y la China.

Luego, explicó: “Investigue si Wanda sabía o no de esta situación. Mande a una persona a hablar con ella y después de eso, mande a otra a que me pueda chequear si Wanda lo sabía”.

Acto seguido, mostró los chats de esta persona con la conductora y ante la consulta del embarazo Wanda respondió: “No es un tema mío. Yo estoy al tanto de todo. No me interesa, a mí no me cambia si está o no”.

Embed

Yanina Latorre ventiló el plan secreto de La China Suárez con Mauro Icardi

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Yanina Latorre expuso detalles de la novela del verano, que protagonizan Wanda Nara, Mauro Icardi y La China Suárez.

En sus historias, la angelita aseguró que Wanda -recientemente separa de L-Gante- pretende reconquistar al padre de sus hijas. “Wanda quiere volver. Mauro ‘por ahora’ dice que no”, contó.

Por otro lado, Yanina sorprendió a todos con una revelación sobre La China Suárez: "El entorno de La China dicen que a ella solo le importa la guita, y que no va a parar hasta embarazarse".

plan de la china

Y remarcó que esta cuestión es lo que tiene a Wanda sin poder dormir. "Eso tiene enloquecida a Wanda", agregó la panelista.

En ese sentido, Yanina remató diciendo que comprende la posición de la mediática. "Ojo, la entiendo, yo me convertiría en una asesina serial", concluyó.