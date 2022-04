Se supo por qué Elba Marcovecchio dejó el estudio de Fernando Burlando

El lunes en LAM (América TV), Elba blanqueó que su colega no estuvo invitado a su boda porque terminaron muy mal la relación profesional.

"Cuando empecé a salir con Jorge Lanata, me dejó de pagar. Esto fue prácticamente un año así y yo le dije que me iba", reveló la abogada.

Para sorpresa de muchos, el conductor de PPT se sumó a la nota y confirmó algo que hasta ahora era desconocido, que fue él impulsó a su mujer a abrir su propio despacho.

"¿Vos le recomendaste a Elba que se abra su estudio?", le preguntó Ángel de Brito. "Yo la aconsejé respecto a eso, pero no fui solamente yo, hubo amigas que le dijeron lo mismo", reconoció le periodista.

Lanata mencionó que no era justo el lugar que Burlando le daba a Elba en el estudio: "Burlando no me parece que tenga prestigio en la profesión. Me parece una persona mas preocupada por ser famoso que por ser bueno. Desde el punto de vista jurídico, ella sabe diez veces más. Ella fue autora de muchas de las demandas que el otro firmaba".

"Me parecía que a los 44, que fue cuando yo empecé a salir con ella, uno empieza a pensar 'y bueno, si no te abrís ahora, no te abrís nunca, vas a tener 50 y vas a seguir laburando'. Y encima laburando pro bono, con tipos de la farándula, que no te garpan", siguió.

Finalmente, Lanata destacó que hoy su mujer tiene uno de los estudios más prestigiosos de Buenos Aires. "Elba es tan buena mina, que pensaba que iba a perder clientes, y pasó todo lo contrario. La gran mayoría de los clientes se terminaron quedando con ella. Re armó su vida, decidió lanzarse sola y tiene muchísimo laburo", cerró.

Barby Franco fulminó a Elba Marcovecchio tras la boda con Jorge Lanata

El sábado, la abogada, Elba Marcovecchio, y el periodista, Jorge Lanata, celebraron su boda en una estancia de lujo en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires.

En la lista de invitados sorprendió la ausencia de Fernando Burlando y su pareja, Barby Franco.

Marcovecchio trabajó en el estudio del reconocido abogado y mantenían una relación de estrecha amistad. Sin embargo, al parecer, el vínculo se rompió cunado ella decidió abrir su propia oficina

En una nota con Intrusos (América TV), Barby Franco se puso picante cuando le preguntaron por su ausencia en la boda del periodista y la abogado.

"Tenemos un quince, que es más importante", lanzó la modelo, que se mostró molesta con Lanata y Elba.

Luego, Barby explicó que no fueron invitados al evento.

"Voy a ser sincera. (Elba) no nos invitó, a ninguno de los dos. Trabajó muchos años en el estudio de Burlando, pero no invitó a nadie", señaló la modelo.

La pareja del famoso abogado cerró la nota con Intrusos con una frase contundente dirigida a la esposa del periodista. "¿Se agrandó Chacarita?", sentenció.