Se supo qué vino a hacer Loly Antoniale al país en medio de los rumores que la relacionan con Jorge Rial

Y ahora, precisamente cuando se la acaba de relacionar con su ex, la realidad es que Loly vino a instalarse una temporada en sus pagos debido a que pronto será tía.

Así lo confirmó recientemente Estelita Muñoz, ex esposa de Luis Ventura, desde El Run Run del espectáculo (Crónica TV) donde participa como panelista. "La Niña Loly se encuentra en Córdoba con su mamá, porque su hermano está por ser papá y vino a esperar a su nuevo sobrino que es un varón”, aseguró al tiempo que desmintió que haya reencontrado con Rial porque no lo quiere ver ni en figuritas: “Tengo gente muy amiga de ella que me contó que es mentira que lo vio en Miami, que no quiere verlo por las cosas que dijo de ellas, terribles… ¡hasta que andaba con un narcotraficante!”.

Loly Antoniale Virgen del Valle.jpg Mariana Loly Antoniale por estos días se encuentra en Argentina, a la espera del nacimiento de su sobrino.

Reapareció la Niña Loly con un video que enterneció a todos

Desde hace años la vida de Loly Antoniale es toda una incógnita. La ex novia de Jorge Rial, se alejó del medio, dejó su trabajo en la Argentina y se mudó a Miami, Estados Unidos, bajando su perfil por completo. Desde allí hace pocas publicaciones mostrando sus días.

Loly tampoco da notas, habla poco de su vida privada pero se dice que está en pareja con un importante empresario y hasta que se habría casado a escondidas. La modelo mostró este fin de un video junto a Beatriz, su mamá.

Fue en recital de Marc Anthony en la ciudad costera en la que vive, con su mamá pegada escribió: "Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo, Mi Reina???? Solo abrazame".

Cantaron juntas y disfrutaron de la velada.