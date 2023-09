Se supo quién será el próximo reemplazo de Pampita en el Bailando 2023

El presentador Pampito sumó picante: “Es una maldad hermosa porque estuvo Zaira y ahora que la tengan a Paula”. “¿Paula hará lo mismo que hizo Zaira con Barbasola? ¿Pedirá no estar el mismo día?”, se preguntó Cora Debarbieri. “¡Y me pondrá 10 a mi, Paula, porque es amiga mía”, lanzó Záffora y expresó: “Pero no, Paula no es así”.

“Zaira es la que se mandó la macana de alguna manera”, dijo Pampito. Y ahí Guido acotó: “A mí me encanta Paula, bueno…ella estuvo en Nueva York con Pampita y (Damián) Betular”.

La confesión de Zaira Nara sobre su rol como jurado en la pista del Bailando 2023

En las últimas horas se supo que Pampita estará de viaje por cuestiones laborales, y no podrá asistir a las próximas galas del Bailando 2023 (América). Por esa razón, será Zaira Nara quien ocupará su silla en el jurado durante su ausencia.

Sin embargo, hoy la modelo estuvo presente en la pista como parte del streaming del Bailando, e hizo una polémica confesión acerca de sus planes para juzgar a los participantes.

Zaira Nara

“Yo no voy a ser muy imparcial, a los que quiero, no me los pongan en los días que la reemplazo a Caro. A Kennys le pongo un 10 por más que se tropiece en la escalera”, aseguró.

En ese sentido el conductor, Marcelo Tinelli, intentó ponerle un freno y expresó: “No bueno, acá justamente el jurado no tiene parcialidad”. “Pero ellos son jurados profesionales yo vengo a hacer un reemplazo”, justificó la modelo.