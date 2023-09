Kennys Palacios se quebró y habló del problema de salud que atraviesa: "Me estoy tratando..."

"¿Qué tema de salud?", le preguntó el conductor Marcelo Tinelli. "Yo tuve covid. Estuve internado y yo tengo todavía los pulmones afectados. Por eso, la otra vez, cuando bailé la primera vez estaba agitado. Me estoy tratando el tema de la respiración, el tema del aguante. El otro día en un ensayo me descompuse un poco, me fui al médico, me hicieron unas placas y bueno están todavía las manchas que me quedaron del covid. Por eso, no llegó", explicó Kennys.

Ahí, Zaira acotó: "Bueno, es una intimidad, pero es algo que a él le genera un esfuerzo y un sacrificio extra. Me emociona mucho ver a la abuela y a la mamá. Kennys desde muy chico trabaja por su familia, por su mamá. Su sueño es regalarle a su mamá una casa, por su hermana, por su abuela, que fue quien lo metió un poco en todo este sueño de ser peluquero".

Mientras la tribuna aplaudía y Kennys lloraba de emoción, la modelo también expresó: "Para todo el rubro que está detrás de cámara es muy importante poder estar ahí al lado tuyo. Uno a veces no lo valora porque estamos acostumbrados a estar de este lado y estas oportunidades se nos dan para un lado o para el otro. Para Kennys y en representación de todos los peluqueros, los maquilladores, los estilistas, que nos ponen lindos a nosotros, pero ellos se quedan atrás con la luz apagada. Me parece algo muy lindo que él pueda estar hoy acá. Kennys, sabés que te amo y te merecés todo esto y mucho más". Y cerró Zaira con un 10 como puntaje.

Este viernes Kennys Palacios debutó como participante en la pista del Bailando 2023 (América) y protagonizó un emotivo momento junto a su bailarina que conmovió a todos en el estudio.

Lo cierto es que Morena, su bailarina, deslumbró a todos con su talento y no pudo contener las lágrimas ante los elogios del jurado e incluso de Marcelo Tinelli. En medio de toda esa emoción, fue Pampita quien notó a Kennys muy movilizado y lo invitó a decir unas palabras antes de dar su devolución.

“La entiendo porque todos soñamos estar donde queremos, en mi caso también. Yo trabajé en Leo Paparella muchos años y siempre iba a los desfiles de Cosano y siempre te veía llegar a vos (Pampita), a Luciana, mucha gente, y yo decía 'wow quiero trabajar con esa gente'”, comenzó diciendo con la voz quebrada.

“Se me cumplió, se me dio, y con esfuerzo y laburo. Todos piensan que me tocó una varita y por eso estoy pero no, yo tuve muchos trabajos, como verdulero y de muchas cosas, porque la pasaba mal en secundaria y no quería estudiar”, continuó.

“Hasta el día de hoy sigo laburando, piensan que capaz como estoy acá ya no trabajo pero si, llámenme porque sigo. Todo viene bien y amo mi trabajo, me encanta trabajar en el detrás de cámara pero ahora estoy acá y feliz también”, cerró.