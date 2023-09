Guido Záffora volvió a apuntar contra Zaira Nara por su desempeño como jurado: "Callate la boca"

Y agregó: "A mí lo que no me gusta es cuando hay un plan premeditado con respecto al puntaje de una pareja. Porque Zaira entró a la grabación diciendo que ya le iba a poner un 10 a Kennys Palacios, y no es con Kennys, que a mí Kennys me encanta, banco la pareja de Kennys y Morena. Pero si vos entrás al programa diciendo que ya vas a poner un 10, entonces seamos equitativos con todos, no le pongas 10 a una pareja y después le bajes tres puntos a otra pareja, porque siento no es justo".

"Me rompo el lomo ensayando, lo doy todo, ensayo cuatro horas por día, tomo clases, pero me pareció que el puntaje fue injusto por todo lo que dijo", contó el periodista que obtuvo un 7 por parte de la hermana de Wanda Nara.

"No digo que está mal el puntaje... pero si vos le ponés 10 a otro porque es tu amigo... no lo digas dos horas antes, callate la boca", sostuvo. "No digo que Zaira sea mala jurado, porque va a volver y está bueno que vuelva, pero que no regale puntaje y después a los otros les ponga menos puntaje", dijo enojado.

Picante denuncia de Guido Záffora contra Zaira Nara por su rol como jurado en el Bailando 2023

Durante la tarde de este jueves, el periodista Guido Záffora salió al aire en Intrusos (América TV) desde el móvil debido a que se encontraba en los estudios de Martínez grabando el envío del Bailando 2023 que se verá esta noche, y no fue letal al referirse a Zaira Nara en su rol como jurado calificándola de favoritista.

Así, mientras el intruso y a la vez participante del programa de Marcelo Tinelli explicaba que le había ido bien en su performance, disparó filoso que "hay cierto favoritismo en el jurado de parte de una jurado" refiriéndose claramente a la hermana de Wanda, si bien agregó que "son cosas que pasan" aseguró que ya las arreglará personalmente.

Pero no conforme con la indirecta, Záffora fue por más y denunció de manera abierta que "Zaira está un poco regalona de puntajes con algunos" refiriéndose a Kennys Palacios, si bien admitió entender que "es parte del show", pero igualmente disparó sin filtro: "Lo digo por Kennys que está acá".

En ese momento desde el programa de Flor de la V, Gabriel Oliveri intervino asegurando que Kennys no es para un 10 ni por casualidad, frente a lo cual Guido atinó a responder con un "Ya lo van a ver esta noche" mientras desde el piso el panelista invitado hacía saber que "si le puso un 10 es injusto".

En ese momento quien se acercó al periodista de Intrusos y concursante del programa de Tinelli, no fue otro que Kennys Palacios quien lo miró desafiante. "No voy a decir tu puntaje, pero..." deslizó Záffora con una mirada cómplice dejando entrever las buenas calificaciones recibidas, y le dijo en su cara que era evidente que "Ya estaba hablado ese puntaje".

Así, Kennys se defendió asegurando "No es la primera vez... Desde la época de Gerardo Sofovich que regalan nota", preguntándole a Guido de qué se sorprendía. "Bueno, lo está aceptando. Me gusta" reaccionó entonces el intruso, al tiempo que el maquillador de Wanda y Zaira Nara agregó picante: "Gerardo le regalaba nota a Flor de la V, a Nazarena Vélez...", lo que generó la inmediata reacción de la conductora de Intrusos.

De esta manera se generó un impensado y desopilante ida y vuelta, que terminó con Záffora revelando que en el piso de la grabación el público aseguraba que a Kennys quien le salvó la vida, fue Zaira. Así las cosas, habrá que verlo esta noche para sacar conclusiones propias.