Se viralizó un video y una planilla con todos los romances y polémicas de La China Suárez

Embed

“No me importa Eugenia (Tobal) porque no tiene nada que ver conmigo, nunca fui su amiga”, aseguraba por entonces Suárez así como también afirmaba "no tener idea" cuando le recordaron que el actor se estaba separando de su colega.

Pero claro que también apareció en las redes una meticulosa planilla de Excel con el historial amoroso de la actriz, desde su primer beso con Cachete Sierra en 2003 hasta sus encuentros con Colapinto este último fin de semana.

De esta manera, entre medio de ellos pueden leerse nombres como Nicolás Riera, Nacho Viale, Nicolás Cabré, David Bisbal, Esteban Lamothe, Marlon Teixeira, Benjamín Vicuña, Mario Casas, Javier de Miguel, Mauro Icardi y Nico Furtado entre otros, con las respectivas fechas, si estuvo confirmado el romance y si la relación estuvo teñida por alguna infidelidad.

historia amoroso de la China Suárez.jpg

Qué hizo la China Suárez en la Argentina después de su romántico encuentro con Franco Colapinto

El viaje de la China Suárez a España y su sorpresivo encuentro con Franco Colapinto en Madrid dio que hablar y trascendió tanto a nivel local como internacional.

Lo cierto es que tras su llegada al Aeropuerto de Ezeiza después de su tan comentada cita con el joven piloto de Fórmula 1, la actriz retomó con su ritmo habitual de vida y trabajo.

Si bien no hizo mención en las redes a cómo fueron esos días junto al piloto de la escudería Williams, la China Suárez se mostró muy activa otra vez desde las redes sociales.

Embed

Primero compartió dos selfies mostrando su rostro y look en primer plano y luego mostró el detrás de escena de las grabaciones de En el barro, el sprint off de la exitosa serie carcelaria El Marginal, que se verá en Netflix en 2025.

"Ultima semana", expresó en un breve video que subió a sus historias de Instagram donde se ve al staff de la ficción preparando todos los detalles en plena jornada de grabación.

Además, la madre de Rufina, Magnolia y Amancio posteó su outfit en una gala que fue convocada para una importante marca.

Como suele mantener siempre el perfil bajo en su vida privada, la China Suárez optó por el momento no hacer mención desde la virtualidad a su encuentro con Franco Colapinto en Madrid que tanto dio que hablar tras la viralización de las imágenes juntos.