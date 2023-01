Gran Hermano 2022: se viralizó una foto de Daniela Celis sin maquillaje y sorprendió a todos

image.png

Sin embargo, en las últimas horas, en Twitter se viralizó una imagen inédita de Daniela. En la misma, la figura de GH está al natural, sin una gota de maquillaje, algo muy raro en ella.

La foto no tardó en replicarse y los fanáticos del programa quedaron impactados su su rostro, que luce hermoso con o sin make up. Los admirados de "pestañela" la llenaron de elogios.

Gran Hermano 2022: La Tora encaró a Camila y no se guardó nada

Esta semana, Camila Latanzzio y Lucila Villar protagonizando un fuerte cruce en la casa de Gran Hermano 2022. La Tora puede ni ver a la joven de Ituzaingó y se lo dijo en la cara.

"Vos estás diciendo que yo dije que ustedes me hacen bullying. Nunca en mi vida dije eso. Ni lo voy a decir porque es mentira. Que no me lleve bien con vos, es otra cosa. Y eso es meter cizaña. Por eso, te voté", expresó Camila, enfrente de todas las chicas.

En ese momento, La Tora la frenó y marcó sus diferencias. "Sos me votas y querés que te chupe el cu... y que esté todo bien. ¿Vos estás loca?", le recriminó.

"¿Y por qué no te puedo votar?", le dijo Camila. "Votame, pero después no me digas: 'Hola Torita, buen día'. No me digas 'hola, buen día'. Va a haber buena convivencia, pero no me interesa tener nada con vos porque no te creo", remató Villar, furiosa.