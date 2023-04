Sebastián Cobelli es el gran ganador de El Hotel de los Famosos 2 en una final a pura emoción

En uno de los momentos más emotivos, Cobelli y Coggi se reencontraron con los ex participantes, y el único que faltó, como era de esperar, fue Juan Martino, expulsado por la denuncia de abuso sexual que hizo Flor Moyano sobre la grabación de “El Hotel de los Famosos 2″.

Embed

“Mucha gente me conoce más por ser el marido de Fernanda Vives y esto me permitió llegar a rincones del país donde nunca hubiera llegado”, había dicho el flamante ganador previo al desenlace.

"Mi vida futbolística fue como mi paso en el certamen, no fue fácil. No fue todo color de rosas, pero me pude sobreponer”, cerró el gran ganador.

image.png

"Estoy harta", la escandalosa salida de Charlotte Caniggia de El hotel de los famosos 2

Charlotte Caniggia decidió dar un paso al costado y dejar de formar parte de El hotel de los famosos. La mediática expuso los motivos detrás de su drástica decisión.

“Me da lástima irme otra vez, pero como que estoy agotada mentalmente y es como un montón”, argumentó la hija de Mariana Nannis y El Pájaro Caniggia.

Embed

La mediática expuso su determinación adelante de sus compañeros. "Me encantó conocerlos a todos, pero siento que para mí es un montón", remarcó.

Al ser consultada por la razón puntual de su decisión, Charlotte fue sincera. "No me fumo las peleas y los chismosos que son... ¡Estoy harta!", exclamó.

"Ha sido un placer que hayas estado con nosotros", le dijo el Chino Leunis al despedirla. "Gracias a vos por tu presencia y por todo lo que aportaste”, cerró Pampita.