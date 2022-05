Sebastián Cobelli se defiende tras las declaraciones de Fernanda Vives: "Hay cosas que no son ciertas"

"En el último tiempo, éramos más amigos, socios, compañeros, que pareja. Y vi algo que no me gustó", afirmó la ex vedette en el ciclo de América TV.

Aunque no quería dar detalles de qué fue lo que descubrió, la invitada terminó confirmando que encontró chats de Cobelli con otra mujer. "A mí alguien me dijo 'fijate esto', revisé y vi una charla, que no me gustó. Él me negó todo", señaló la ex vedette.

En ese instante, Yanina Latorre indicó que Cobelli subió una historia su Instagram con una frase contundente: "Siempre es más fácil buscar un culpable, que hacerse cargo de lo que a uno le pasa".

Acto seguido, Vives le advirtió a Ángel que cuenta con copias de los chats de su marido con la tercera en discordia. "Si querés acá tengo las capturas de los chats", sostuvo y, de inmediato, le pasó su teléfono al conductor.

La ex vedette mencionó también qué le respondió Cobelli cuando lo enfrentó con las pruebas: "Él dice que esas charlas no terminaron en nada".

La palabra de Sebastián Cobelli sobre su separación de Fernanda Vives

Y tras las declaraciones de Fernanda Vives en LAM, Cobelli rompió el silencio y habló con PrimiciasYa: "Lo de anoche fue demasiado, a mí parecer. Hay cosas que son ciertas, por ejemplo el chat, y también hay cosas que no son ciertas", comenzó diciendo el ex futbolista.

"Lo de la crisis viene por un desgaste por distintos temas. Con respecto a los chats, hablo con todos y cada uno de las personas que me escriben. Fer se agarró de lo que le pareció, y no entra en razón en cuanto a mi explicación. Yo estoy tranquilo", remarcó.

"Estamos cuidando esto por los peques, ya que con Brisa en el colegio algunos compañeros influenciados por los padres se burlaron", contó Cobelli sobre este duro momento.

Por último, al ser consultado si pudo hablar con ella tras lo sucedido en LAM, dijo: "No hablamos. Ella llegó y me fui. La idea era irme a Rosario, pero era tarde. Así que me quedé por aca".