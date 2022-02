Sebastián Estevanez mostró cómo creció su hijo Faustino

Embed

"¡Hoy cumple 2 meses nuestro chiquitín!", expresó Saccani en los comentarios de la publicación.

En el posteo, Faustino está recostado mientras su papá le hace cosquillas en los pies.

"¡Esas risas que nos vuelven locos!", acotó la mujer del actor después de ver el video.

Sebastián Estevanez mostró cómo se recupera tras el accidente doméstico que le provocó quemaduras

En septiembre, Sebastián Estevanez publicó una foto de su rostro luego de sufrir quemaduras en un accidente doméstico.

El actor recordó que tuvo que recibir asistencia de urgencia después de la explosión de un bidón de alcohol en gel.

"Me confié, cometí un error. Estaba tratando de prender un quebracho que tenía en la chimenea, en el living. Al hogar lo tengo a un metro de altura. Le había puesto bastante papel de diario, lo prendía y se me apagaba. Así me pasó dos o tres veces. Y la cuarta vez, que yo pensé que estaba apagado, le tiré un chorrito de alcohol que tenía en casa un bidón de un litro, por la mitad y se empezó a prender fuego todo”, relató el galán.

image.png

“Mi mujer (Ivana Saccani) y mi hija Francesca escucharon el ruido, fueron para el living y vieron que se estaba incendiando todo. El sweater, la campera, una alfombra... Lo apagaron como pudieron y ni sabían lo que me había pasado a mí o dónde estaba. Yo estaba con la crema fría, en el baño. Cuando salgo habían pasado 5 o 7 minutos, tenía toda la cara roja, todo quemado. Nadie entendía nada. Y ahí le dije a mi mujer ‘llamá a una ambulancia porque me muero, no puedo aguantar el dolor’. Sentía que me moría”, sentenció.