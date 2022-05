Sebastián Yatra publicó un video ¿y volvió a apuntar a Camilo y Rauw Alejandro?

susanayatra5.jpg Susana y Sebastián Yatra. Crédito: RS Fotos.

En las últimas horas apareció un video, donde Sebastián Yatra está conversando con Susana mientras están cenando en un lujoso restaurante.

Embed

En esa charla, el artista habla con la diva sobre dos colegas, Camilo y Rauw Alejandro.

"Me quedé... es cierto lo que me dijiste?", le dice Susana al colombiano. "Ni Camilo ni Rauw... están enamorados... Mira, me he dado cuenta en los años que llevo trabajando en esta profesión...", comenta Yatra en la grabación.

Un nuevo video de Sebastián Yatra, ¿donde hace referencia a Camilo y Rauw Alejandro?

El cantante Sebastián Yatra subió un posteo a su cuenta de Instagram, donde menciona nuevamente a Camilo y Rauw Alejandro.

En la publicación, el colombiano revisa su teléfono y observa las repercusiones de sus dichos sobre sus colegas en la charla con Susana.

Embed

En la descripción de la publicación, Yatra menciona a Camilo y Rauw.

"Sorry @rauwalejandro @camilo Es una tiradera de amor. Los quierooo", escribió el artista.

Al parecer, todo tendría que ver con una nuevo tema, que estarían por lanzar Sebastián, Camilo y Rauw.