Selva tomó control de la cocina y explotó una guerra descomunal en Gran Hermano 2024

De inmediato, la mujer de La Plata convocó a todos en el living y tuvieron una discusión sobre la administración de los alimentos.

"Yo tengo bastante claro cómo cocinar para 24 personas y qué guardar para no quedarnos sin comer. Preparamos milanesas y zapallitos, Selva se puso a hacer un kilo de arroz. Le dije: 'no Selva, no lo hagas'. Me respondió: 'Lo voy a hacer igual'. Está todo bien, peros e me va a trabar la cabeza... Si se quieren cag.. de hambre, yo no me encargo más, besito y fíjense", planteó Sandra.

Después de unos minutos de tensión, Santiago Algorta intervino y trató de llegar a un acuerdo. "Sandra que administre y, a la hora de cocinar, con Selva decidan qué hacer", propuso el uruguayo.

La actitud de Selva que provocó la inmediata reacción de Chiara en Gran Hermano 2024

En sus primeras horas en la casa de Gran Hermano 2024, Selva Pérez provocó la inmediata reacción de Chiara Mancuso por una actitud un tanto extraña. La uruguaya se levantó y besó en la frente a todos los que todavía estaban durmiendo.

"El beso estuvo demás. Hay personas que eso no les gusta", fue la advertencia que le hizo Chiara a Selva. "A mí me gusta que me den cariño, pero hacelo cuando estoy despierta... hoy me asusté!", señaló la morocha.

"Perdón... perdón.... perdón. No lo hago más", exclamó la uruguaya. "No pidas perdón, yo te lo digo para que no se la agarren con vos", acotó Chiara.

Pese a que aceptó el consejo de la morocha, Selva advirtió que observa una clara división entre "los nuevos" y "los originales". "Entiendo que somos los nevos y, por esa razón, vamos a estar bajo la lupa. Está bien", sentenció.