Shakira publicó un video cantando el tema donde hablaría de su separación de Gerard Piqué

Shakira ha dejado saber con sus publicaciones que el tema es urbano, ya que Ozuna es el reguetonero que la acompaña en este tema, pero es posible que algunos sonidos típico de la bachata estén presente.

A fines de septiembre, tras hacer sus primeras declaraciones sobre su separación de Gerard Piqué, Shakira contó que su próximo disco está en camino y les advirtió a sus fanáticos qué cambios decidió hacerle, a partir de su duro momento personal.

La cantante publicó una foto de estudio y junto a ella hizo una especial confesión sobre su nuevo proyecto musical: "Pensé que el álbum estaba terminado...".

Shakira afirmó que se encuentra en medio de un proceso creativo que parece no tener final: "Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble…".

Gerard Piqué suma otro grave problema tras su separación de Shakira

Shakira y Gerard Piqué se encuentran en el centro de la polémica tras la escandalosa separación que afrontan desde hace unas semanas que ocupó el centro de la atención de los medios del mundo.

La cantante colombiana y el futbolista se conocieron en 2010 y son padres de Sasha y Milan. La ruptura sentimental vino de la mano de un sin fin de rumores y el deportista inició un romance con una joven de 23 años llamada Clara Chía Marti.

En este contexto, Gerard Piqué estaría afrontando un dolor de cabeza bastante grande en lo laboral por quejas y renuncias en su empresa Kosmos, vinculada al mundo del deporte y a medios de comunicación.

Según contó Jodi Martín, el paparazzi que sigue los pasos del jugador, sus empleados están muy descontentos porque no está presente en la compañía.

"Me aseguran que Gerard Piqué no va más por Kosmos como antes, que no está tan comprometido con la empresa y está habiendo un problema serio en ella", expresó el fotógrafo en el programa televisivo Socialité.

Y añadió: "Esta misma semana se habría producido una fuga masiva entre el equipo directivo de Kosmos, me dicen que hasta cuatro trabajadores se habrían marchado. Le transmitieron a Piqué que están descontentos".