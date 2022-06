Shakira y Gerard Piqué, separados: la palabra de la mujer señalada como la tercera en discordia

El programa español Socialité reveló que las iniciales de la misteriosa mujer serían "C.M.", que tendría 22 años de edad y que trabajaría como camarera en una de las empresas de la cual el central es dueño.

“No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”, arrancó diciendo la supuesta amante de Gerard Piqué.

Y agregó: “No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosa que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”.

Por último, deslizó que el nombre de la verdadera tercera en discordia podría salir pronto a la luz. “Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, señaló.

Shakira y Piqué

Shakira y Gerard Piqué, separados: ¿la adicción al sexo detonó el final?

Tras doce años juntos, Shakira y Gerard Piqué se separaron en medio de un gran escándalo internacional. La cantante colombiana habría descubierto infidelidades de su marido español y decidió pedirle el divorcio, en el que están en disputa millones de dólares.

La pareja, que son padres de dos niños, Milan de 9 y Sasha de 7 años, enfrentan una separación millonaria. Ambos son dueños de importantes casas en distintos lugares del mundo que suman una importante cifra.

"Los dos han contratado abogados especializados para iniciar los trámites", informaron medios de España, confirmando que la cosa no será para nada amena.

Según el sitio web Celebrity Net Worth, la cifra de la que se habla es de 700 millones de euros: que incluye departamentos en España, Colombia y Miami.

Un dato no menor es que la cantante de 45 años y el futbolista de 35 del Barcelona jamás contrajeron matrimonio, así que las cosas parece que serán un poco más fáciles para negociar entre los abogados.

Ahora, trascendió un dato revelador sobre uno de los motivos principales que habrían derivado en la ruptura de la pareja entre Shakira y Gerard Piqué: la adicción al sexo que tendría él.

La cantante, quien hace unos días confirmó la separación con un comunicado en sus redes sociales, se habría hartado de la adicción al sexo del futbolista.

Aunque habrían acordado mantener una relación abierta en los últimos tiempos -sin que trascendiera en público y con absoluta reserva-, él tendría una conducta imposible de manejar en cuanto a ese punto de intimidad y ella tocó fondo.