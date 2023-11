Shakira y otro lapidario mensaje para Gerard Piqué: "Nunca había visto a mis hijos..."

"Es muy lindo poder llegar a esta etapa de mi carrera artística y compartirla con Milan y Sasha, que saben apreciar mucho la música porque, además, tienen una gran sensibilidad artística", señaló sobre su maternidad y su profesión.

Gerard Piqué habló por primera vez de su separación de Shakira: "La gente no sabe ni un 10%"

Por primera vez, Gerard Piqué habló sobre la escandalosa separación de Shakira a casi año y medio del suceso, reveló que prefirió no darle importancia a los duros comentarios que se hicieron sobre el tema.

El ex de la cantanta rompió el silencio en El Mon, un programa de la radio española RAC1. El presentador Jordi Basté le hizo preguntas de todo tipo y Piqué fue más sincero que nunca.

"Si le hubiera dado importancia a lo que dicen de mí ahora estaría encerrado en un piso o me habría tirado de un sexto. La única manera de salir vivo de todo esto es no darle importancia", respondió cuando le preguntaron si tiene en cuenta la opinión del público.

Después explicó que es una persona tan mediática que todos los días debe enfrentarse a rumores diferentes, por eso no pierde el tiempo en desmentirlos y no hizo ninguna excepción cuando se empezó a hablar de él por su separación de Shakira. Ahora remarcó que "no se sabe ni un 10%" de lo que pasó.

"Yo no puedo salir cada día a desmentir cosas que no son reales. No quiero hablar del tema ni hablaré, pero de todo lo vivido, la gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado. Tampoco lo quiero porque es privado", comentó al respecto.

Esta es la primera vez que Gerard Piqué se refirió sobre la separación de Shakira. En otras ocasiones ha pasado por alto las preguntas que estaban vinculadas a la cantante, pero ahora decidió dasr algunas declaraciones.

Con estas palabras deja en claro que la guerra con Shakira todavía no ha terminado, a pesar de que están viviendo en países diferentes y deben mantener el contacto porque tienen dos hijos en común.