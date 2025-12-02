La foto con la que Mauro Icardi recordó uno de sus momentos más difíciles

Cabe recordar que, la lesión en su pierna derecha, que lo había llevado a abandonar un partido del Galatasaray contra el Tottenham, ocurrió en medio de la escandalosa separación de Wanda Nara.

¿Qué regalo le hizo Mauro Icardi a la China Suárez en su aniversario y qué curiosa coincidencia hay con Wanda Nara?

El sábado 29 de noviembre la China Suárez y Mauro Icardi celebraron su primer aniversario juntos y se mostraron súper románticos desde las redes sociales. La pareja compartió con sus seguidores cada instante del festejo, dejando ver la complicidad que los une.

Tras pasar unos días en la Argentina y ya instalados en Turquía, el delantero del Galatasaray y la actriz exhiben cotidianamente su vínculo como una relación firme, estable y con planes de seguir creciendo en el futuro.

En Estambul, apenas comenzado el día 29, el jugador decidió sorprender a su pareja con un gesto muy especial: un enorme ramo de rosas acompañado por un anillo de diamantes, símbolo de su compromiso.

"¡Feliz aniversario, mi amor!", indicó Mauro Icardi mientras reflejó una serie de fotos desde sus historias con varios de los momentos que pasaron juntos. Mientras que la China Suárez posteó: "¡Feliz primer año, mi amor!", junto a las imágenes con su reacción ante la sorpresa que le dio su novio. Sin embargo, en las redes sociales muchos usuarios repararon en un detalle del obsequio que inevitablemente recordó a Wanda Nara.

La alegría por el primer año de noviazgo de la pareja más comentada del momento se vio levemente empañada por las comparaciones con presentes anteriores que el futbolista había entregado a la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe).

En la plataforma X comenzó a circular velozmente una foto de Wanda Nara recibiendo un regalo idéntico de parte de Icardi, incluso con una dedicatoria que coincidía palabra por palabra con la que dedicó a la China.

Las redes estallaron con el detalle que dejó en offside al futbolista en su romántica sorpresa a la actriz por el primer año juntos pero a ellos poco les importa. El gesto bien romántico de Mauro a la China dio que hablar y el recuerdo de Wanda volvió a aparecer.

