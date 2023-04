Silvina Escudero fue contundente sobre el escándalo de Jey Mammon: "Me da mucho dolor... "

"Uno siempre le tiene que creer a la víctima y al que denuncia, pero que se yo, quizá hay más versiones, cosas diferentes, Dios quiera que así sea y que sea lo que tenga que ser, que la justicia determine lo que suceda y si esto es así, la mayor pena", sumó.

Embed

Y luego dijo: "Veía el video de Lucas y a mi se me cayeron las lágrimas. Estoy viendo todo constantemente y consumiendo la información porque es un tema que preocupa y nos atraviesa, que no nos gustaría que sea así y queremos que haya justicia".

Sobre su relación con Jey, Escudero recordó: "Yo a Jey lo conozco desde antes que sea conocido, nunca se habló de esto. Lo conozco de siempre y me siento rarísima, me siento triste y me da mucho dolor la vida de ese chico. Espero que pueda sanar de alguna manera", cerró.

El video de Jey Mammon abandonando el país tras la denuncia de abuso de Lucas Benvenuto

Luego de que Estefi Berardi de la primicia que Jey Mammon fue visto con unas valijas camino al aeropuerto para abandonar el país, las cámaras de LAM (América TV), mostraron en exclusiva al conductor llegando a Ezeiza este miércoles para subir a un avión rumbo a España, para alejarse de los medios.

"Necesito relajar la cabeza y descansar un poco", dijo desde Ezeiza, y luego fue muy cortante con el notero. Al ser consultado sobre exponerse a la gente por primera vez tras el escándalo, le respondió: "me ves así, solo, frente a toda la gente, ¿me ves con miedo? Ya hablé, no tengo nada que decir".

Cuando Santiago Sposato le consultó sobre su salida de Telefe, aclaró, bastante enojado por cierto: "No hay recisión, es de común acuerdo, te están pidiendo que te vayas y ya te dije que no te voy a decir más nada".

El cronista de LAM confirmó que Jey partirá rumbo a Madrid en el vuelo de este miércoles a las 23.55, y sin fecha de regreso.