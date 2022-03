Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto durísimos contra Fito Páez: "Tiene un discurso contradictorio..."

trova rosarina.jpg La Trova Rosarina en los años '80, de la que formaron parte tanto Juan Carlos Baglietto, Silvina Garré, como Fito Páez junto a Rubén Goldín, Rubén Abonizio, Jorge Fandermole, entre otros.

Así lo expresaron en diálogo con La Nación, donde anunciaron el show que darán el próximo 22 de abril en el teatro Ópera de la Capital Federal para celebrar la 4 décadas de aquel primer trabajo de Baglietto y desde el cual surgieron e hicieron su propio camino quienes lo acompañaron en ‘Tiempos difíciles’ allá por 1982.

Claro que resulta extraño que cada vez que los artistas rosarinos se juntan, es recurrente la ausencia de uno de ellos: Fito Páez. Es por eso que Baglietto y Garré aprovecharon la charla con el periodista del La Nación, Gustavo Lladós, para aclarar los motivos y no dudaron en dejar en claro el desprecio del autor de El amor después del amor por sus compañeros con los que dio sus primeros pasos en la música.

Silvina Garré y Juan Carlos Baglietto sobre la ausencia de Fito Páez en la reunión de la Trova Rosarina

Es así que ante la consulta de por qué Fito Páez no participó de los festejos de la Trova en 2019, y tampoco dirá presente el próximo mes en la calle Corrientes, Garré disparó “Porque siempre ha dicho que no. Siempre fue invitado, desde la primera vez que nos volvimos a juntar, de esto hace ya mucho tiempo”, al tiempo que Baglietto la interrumpió para corregirla asegurando “Bueno… en realidad él siempre dijo que sí, el tema es que luego no cumplió sus promesas”.

Fue allí cuando la cantautora quiso aclarar, porque que mucha gente cree son ellos los que no lo invitan y que no lo quieren a Páez, que “La decisión de no venir ha sido siempre de él, los motivos no los sabemos, pero fue una decisión de él, no nuestra”.

Trova rosarina ok.jpg La Trova Rosarina hoy, sin la presencia de Fito Páez.

Así, ante la consulta de si Fito Páez reniega de sus orígenes no sintiéndose parte de la Trova, Juan Carlos Baglietto fue claro y aseguró que “Fito tiene un discurso contradictorio. Él te dice que te quiere, pero por televisión; y después no actúa en consecuencia. Él te dice que lo mejor que le pasó en la vida fue lo que hicimos en aquellos años, pero después…”.

En tanto, ya como para cerrar el tema explicó “¿Pero hasta cuándo vas a estar reclamándole a una persona que te quiera? De nuestra parte las puertas están abiertas, si él quiere venir está, como siempre, invitado”.