Silvina Luna reveló que estuvo en la cama con Martín Salwe y se llevó una desilusión

"¿Poquito? No encontraste mucho... por lo que dijiste recién", retrucó Ángel. "Me quedé ahí... con ganas ¡No alcanzó!", remató Luna, que acompañó esa frase con un gesto de enorme decepción.

El tremendo exabrupto de Martín Salwe con Silvina Luna en El hotel de los famosos

En el piso de LAM (América TV), Silvina Luna mencionó que hubo un episodio que ocurrió con Martín Salwe en El hotel de los famosos, que no salió al aire por decisión de la producción.

"¿Hubo una discusión con Martín, que no salió?", le consultó Estefi Berardi. "Sí, fueron dos. Hubo dos situaciones: una pelea muy fuerte, que tuvimos en la cocina y pasaron solo en el debate. Y otra, que también fue en la cocina, mientras estábamos preparando algo. Parece que él de atrás me dijo algo", recordó.

La modelo precisó que el ex locutor de La Academia le dijo una "guarangada". "Yo no escuché qué fue lo que gritó, pero me lo contó Locho y yo le creo. Fue una frase machista. 'Bien que te gustó tal cosa', me dijo", sentenció.