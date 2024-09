Silvina Luna se le apareció en un sueño a su mejor amiga y le dio un durísimo mensaje

“Yo no suelo soñar mucho. Una sola vez soñé que se presentaba en la casa de una abuela mía. Estábamos en un almuerzo y de repente se puso la mesa en off y ella me chistaba al costado. Me decía ‘gorda, soy yo, me puse así para venir a verte’”, le dijo Analía al conductor de LAM.

“En el sueño le pregunté de todo. La vi tan bien que hasta le pregunté si comía, porque se fue tan flaquita. Y se rio y me dijo ‘no, no como, pero estoy bien. Pero vengo a darte un mensaje’”, añadió la amiga de Silvina.

Y reprodujo las palabras textuales de Luna: “Quiero que le digas a todas las personas que me conocen, a todos nuestros amigos, que todo lo que hablan lo puedo escuchar, los puedo ver, pero no puedo interactuar”.

“Y yo le pregunte ‘¿por qué?’. Y ella me dijo ‘no sé’”, agregó. Impactado, De Brito arrojó: “¡Qué fuerte!”.

Luego Analía dijo: “En el sueño me despierto, les mando un mensaje a mis amigas y les cuento todo lo que había soñado, pero las chicas no me creían. Me decían que estaba sugestionada con Silvina”.

“Automáticamente empezaron a aparecer mariposas amarillas, ciento de mariposas amarillas. Estefi y Vito me dicen ‘ahora sí te creemos’”, afirmó Analía Reina.

Y recordó: “Eran las 4 de la mañana cuando me desperté en el sueño y, casualmente, ese mismo día Ezequiel (hermano de Silvina) soñó con ella. A la misma hora”.

“Después una amiga me dijo ‘¿te fijaste cuál es el significado de mariposas amarillas?’. Y le dije que no”, continuó. “Nos fijamos y quiere decir que una persona que ya trascendió, desde donde está es la manera que te hace saber que de alguna manera te está viendo y te está cuidando… La última vez que la vi a Sil fue en ese sueño”, cerró Analía Reina, asegurando haber encontrado paz en ese sueño con Silvina Luna.

Desgarrador testimonio: el chofer de Silvina Luna reveló cómo fueron sus últimos minutos de vida

Con motivo de cumplirse este 31 de agosto el primer año de la muerte de Silvina Luna, desde Entrometidos (Net TV) Carlos Monti entrevistó a Christian Basoalto, el hombre que se convirtió en el mejor amigo y confidente de la modelo, además de ser su chofer y mano derecha en sus momentos más complicados.

Por primera vez, Christian detalló cómo era el vínculo que mantenía con la ex GH, a quien asistía en sus necesidades diarias como comprarle los remedios, ir al banco y demás cuestiones que Silvina debió dejar de hacer por ella misma dada su debilidad física.

Y tras recordar que con cada internación Silvina lo llamaba para que la llevase, terminaba quedándose con ella para asistirla en lo que precisase. Sobre todo porque muchas veces la modelo no quería preocupar a su hermano Ezequiel.

Al tiempo que se refirió a la amistad que construyó con Luna, si bien disparó contra una parte del círculo de amistades que la rodeaba. “Yo tengo amigos que Silvina me heredó y que me llaman y estamos en contacto, pero había un par de personajes que iban a verla y cuando salían se iban a los canales a hablar de su deterioro físico. Cuando la despedimos había un matrimonio famoso que no estaban, pero aparecieron cinco minutos antes de salir el cuerpo y eso me dolió mucho porque sabían que estaban en ‘off side’”, deslizó.

En tanto, Basoalto se refirió emocionado a los minutos finales de Silvina Luna y describió su partida. “Ella se fue en paz. Con música, mantra, con los amigos sosteniéndole las manos y yo me acerqué y le dije al oído ‘A este viaje no te puedo llevar’. Y se fue yendo, en paz, tranquila, pero no se merecía tantos meses de sufrimiento”, cerró visiblemente emocionado.