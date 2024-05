¡Sin filtro! La reacción de Leticia Siciliani sobre el romance de Griselda y Luciano Castro: "No me.."

Y aseguró Leticia: “Me gusta Luciano para mi hermana, ¿cómo no me va a gustar? Trabajé con él un año entero así que sé que es lo más, lo quiero mucho”.

También le preguntó el periodista cuándo se enteró de la relación entre los actores. “No lo olfateaba, lo sabía, pero todo es muy reciente. No me voy a enterar hoy... la mato", le respondió.

"No recuerdo cuando me enteré, perdí la memoria viniendo para acá", cerró la actriz a modo de chiste.

La explosiva teoría sobre el inicio del romance entre Luciano Castro y Girselda Siciliani

Aunque lo desmintieron en un principio, cuando los rumores de amorío circulaban, esta semana Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron que están juntos. "Me gusta mucho", reconoció el actor en Noche al Dente (América TV).

Tras conocerse que el galán y la actriz están saliendo, en Intrusos, la periodista Karina Iavícoli dio a conocer una teoría picante sobre el inicio de la relación. "Me cuentan que ella le mandó mensajes a él cuando todavía estaba en pareja. Me cuentan incluso que Flor se habría enterado de esos chats y le habría hecho planteos a Luciano", afirmó.

La panelista deslizó que el actor no habría sido muy prolijo a la hora de cerrar su historia con Flor Vigna y comenzar su noviazgo con Griselda. "Él insiste todo el tiempo en que se reencontró con Griselda en un cumpleaños de Carla Peterson pero lo que me dicen a mí es otra cosa, que todo empezó antes", continuó.

Finalmente, Karina mencionó que la ex Combate quiso recomponer el vínculo con el galán, pero todo quedó en la nada. "Flor Vigna se estuvo viendo hasta hace poco con él, porque había intención de alguna cosita... el entorno de ella me dijo que le llamaba la intención el nivel de intimidad con el que Luciano habló de Griselda sin siquiera mencionar a su ex. Como si la hubiera borrado", concluyó.