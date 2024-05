Picante reacción de Sabrina Rojas al hablar de Griselda Siciliani sobre su romance con Luciano Castro

Y continuó: “Mientras el gordo esté en armonía familiarmente con mis hijos y con todo lo que tenga que ver con un buen papá que haga lo que quiera, con quien quiera".

Embed

Sobre cómo se lleva con Griselda, Rojas comentó: "A mi ella (por Siciliani) no me cae ni bien ni mal, me da igual. Tuve muy poco trato con ella. Ya sabia que es una ex de mi ex, nos hemos cruzados, que la revivan con amor. A él lo veo bien, no es que antes lo veía mal, pero capaz en dos meses te digo que no, viste como es Luciano".

"Le deseo mucha suerte, sabemos que el gordo un día te puede contestar todo con muchas ganas y otro día mandarte a cagar. Así que a cruzar los dedos”, enfatizó la actriz y conductora.

Por último, dejó en claro que iría a ver la obra Felicidades, que protagoniza la actual pareja de su ex: “Tengo re ganas de ir al teatro, ahora con esta novedad no voy a ir, no mentira. Yo la admiro mucho como actriz y creo que es un elencazo, entonces me da ganas de verlo, no tiene nada que ver que ahora sea de la familia".

sabrina rojas.jpg

Luciano Castro rompió el silencio y contó cómo comenzó su relación con Griselda Siciliani: "Siempre me gustó"

Luciano Castro estuvo como invitado en Noche al Dente, América Tv, y se animó a dar detalles sobre su incipiente relación con la actriz Griselda Siciliani, quien confirmó esta tarde el romance entre ambos.

“No sé cómo explicar mi relación con Gri. No es que conocí a una chica y estoy empezando a vincularme. Más que nada nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar. No puedo decorar eso porque son años que tenemos de amistad, de conocernos y un montón de cosas que no la hacen una chica más. Me gusta mucho”, comenzó diciendo el actor.

Luego, enfatizó en ese reencuentro, y amplió: “Estuvimos mucho tiempo sin hablarnos ni vernos pero tenemos muchos amigos en común, muy fuertes, que a veces sin querer llevan y traen. Nos encontramos grandes, y claro, no es la misma charla de cuando teníamos 20, entonces hablamos de hijos y cosas que no habíamos hablado nunca. Se transformó en algo lindo, a mi me gusta mucho La Tana, siempre me gustó, me parece increíble haberme reencontrado con ella”.

Embed

“La vida te pega cada viaje que no lo podes creer. Lo más lindo para mí sigue siendo lo que no te esperas, como esto que decía, yo no planeé encontrarme con Griselda y ella no lo planeó conmigo. Eso lo hace muy atractivo”, reflexionó.

Por último, habló de su relación con la prensa , de cómo transita momentos de atención como este, e hizo una conmovedora confesión sobre sus charlas más íntimas con la actriz.

“El otro día ella me dijo una frase célebre: si es de verdad, y tiene que ser, nos tiene que importar un carajo todo. Me quedó rebotando eso, y es verdad, es así. Es un poco inevitable por quien es cada uno, y a la vez es mejor contarlo que dejar suspicacias o que piensen que es algo prohibido. Estamos los dos solos, y esa tranquilidad está buena”, recordó.