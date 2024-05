Flor Vigna y su contundente opinión de Griselda Siciliani tras confirmar el romance con Luciano Castro

Luego fue Luciano quien blanqueó más detalles de su relación con Griselda en Noche al Dente, el programa de Fer Dente. "Me gusta mucho la Tana".

Y siguió contando sobre esta nueva apuesta entre ellos a un vínculo amoroso, ya que tuvieron una relación en el pasado y siguieron siendo amigos pese a haberse distanciado. “Yo no planee encontrarme con Griselda y ella encontrarse conmigo”, dijo.

Ahora, Flor Vigna habló con PrimiciasYa y, pese al duelo que lleva aún tras la ruptura, le deseo felicidades a su ex y se refirió cariñosamente de Griselda Siciliani.

"Estoy bien y les deseo lo mejor. Lo quise mucho a Lucho y Griselda me encanta como artista y mujer", indicó la cantante ante la consulta de este portal.

Picante reacción de Sabrina Rojas al hablar de Griselda Siciliani sobre su romance con Luciano Castro

Sabrina Rojas dio su opinión tras confirmarse e romance de Griselda Siciliani con Luciano Castro. En una entrevista con LAM, América TV, la conductora de Pasó en América contó que estaba al tanto de esta relación del padre de sus hijos con la actriz y contó cómo se lleva con ella.

“Bien, me alegro. A mí me interesa quién se vincula con mis hijos, después con quién sale el papá de mis hijos me da lo mismo. Yo no hablo del tema, yo ya sabía de antes. No quiero decir fecha exacta, eso lo tienen que decir los protagonistas", indicó la madre de Esperanza y Fausto.

Y continuó: “Mientras el gordo esté en armonía familiarmente con mis hijos y con todo lo que tenga que ver con un buen papá que haga lo que quiera, con quien quiera".

Sobre cómo se lleva con Griselda, Rojas comentó: "A mi ella (por Siciliani) no me cae ni bien ni mal, me da igual. Tuve muy poco trato con ella. Ya sabia que es una ex de mi ex, nos hemos cruzados, que la revivan con amor. A él lo veo bien, no es que antes lo veía mal, pero capaz en dos meses te digo que no, viste como es Luciano".

"Le deseo mucha suerte, sabemos que el gordo un día te puede contestar todo con muchas ganas y otro día mandarte a cagar. Así que a cruzar los dedos”, enfatizó la actriz y conductora.

Por último, dejó en claro que iría a ver la obra Felicidades, que protagoniza la actual pareja de su ex: “Tengo re ganas de ir al teatro, ahora con esta novedad no voy a ir, no mentira. Yo la admiro mucho como actriz y creo que es un elencazo, entonces me da ganas de verlo, no tiene nada que ver que ahora sea de la familia".