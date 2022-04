Sin fin: Filoso cruce entre Yanina Latorre y Estefanía Berardi en LAM

Ante esto, Yanina respondió furiosa: "Estoy a cinco minutos de mandarla a la p... que la parió. Me hisopé ayer, reina. Sino no estaría acá sentada. Soy un ser responsable, no soy como vos".

Y, siguió: ""Me dicen las redes", sos periodista, es una falta de respeto a un programa de televisión. Deja las redes, tené vida. No tenés el teléfono de Burlando y te la das de periodista".

Enojada, Latorre continuó: "Estás siempre buscando lo mismo. Sos una pobre chica". Ante esto, Berardi refutó: "¿Por qué te molesta una pregunta?"

"Porque estás siempre chuseandome para molestarme", dijo la panelista nominada al Martín Fierro.

Picante discusión entre Yanina Latorre contra Estefanía Berardi por el romance de Tini y De Paul: "Atrevida"

Este lunes, mientras en LAM mostraban las pruebas que confirmaban el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, Yanina Latorre y Estefanía Berardi tuvieron una picante discusión.

De esta manera, las panelistas, que ya se habían enfrentado anteriormente, volvieron a polemizar por una diferencia en sus “fuentes”. Todo comenzó cuando Berardi expresó que "le llegó la información que estaban parando en una playa” y cuando se encontraba relatando más detalles Yanina la interrumpió y expresó: “Acá me dicen ellos que alquilaron una casa".

La esposa de Diego Latorre lanzó: "yo hablo con protagonistas", dando a entender que su compañera se informa de personas secundarias.

Luego, Estefanía contó que Rodrigo fue bastante “desprolijo” al conocer a Tini, pero “que no tiene la información tan detallada como la tiene Yanina”. En ese momento, la rubia volvió a interrumpirla y le contestó: “Lo mejor sería que me mires a la cara en vez de bardearme y mandar tuits, cuando cuento el relato”.

Y agregó: “ Yo soy una mina que labura y que trabaja con fuentes y que le cree a sus fuentes que son protagonistas. Vos andás contando likes mientras yo estoy hablando con ellos en Europa".

"Fuentes también porque tengo un montón de data. Puedo hacer las dos cosas porque me da la cabeza para hacer las dos cosas por suerte", respondió Berardi.

“Sos una maleducada y una atrevida, porque no me lo decís a la cara y te haces la víctima en Twitter”, cerró Yanina Latorre.