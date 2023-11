¡Sin paraguas! Las primeras fotos del rostro de Taylor Swift en Argentina

image.png

De todos modos, en las redes sociales se filtró una foto de Taylor Swift en una cabina de migraciones. Más tarde apareció otra imagen, en donde se la ve caminando, con anteojos negros y un look muy canchero, retirándose del aeropuerto.

image.png

La intérprete de "Cruel Summer", "Lover", "Shake it off", tenía previsto dos fechas en el estadio de River, el 9 y 10 de noviembre, que se vendieron en un poco más de tres horas. Por esa razón sumó una tercera, para el 11, que también fue sold out rápidamente.

Taylor Swift Argentina (4).jpg

Cómo es la gira internacional de Taylor Swift

La gira internacional de Taylor Swift comenzó el 24 de agosto con tres fechas en la Ciudad de México. Luego, tras los tres conciertos en el estadio de River Plate, las presentaciones continuarán en Brasil con un show el 18 de noviembre en Río de Janeiro y otros dos (el 25 y 26 de ese mes) en San Pablo.

En todas las fechas de América Latina, Taylor Swift contará con la cantante norteamericana Sabrina Carpenter como invitada especial.