Detuvieron al novio de Tamara Báez, ex de L-Gante: ingresó armado a un boliche

La información la dio a conocer el periodista de Telefe Mauro Szeta en su cuenta de Twitter: "Detuvieron al novio de la ex de L-Gante: quiso entrar a un boliche con un arma".

Según un jefe policial, Despre “ingresó a bailar al boliche con Tamara Báez y otros jóvenes y como ella es conocida la hicieron pasar directamente al VIP”. Cuando el joven cantante ya bailaba, se lo vio hacer ademanes de que tenía un arma en la cintura.

Al ser revisado por el personal policial que hacía el servicio de nocturnidad en la puerta del local, a Despre se le incautó una pistola marca Bersa calibre 9 milímetros y quedó detenido por no tener autorización para portarla.

Despre

La conversación de L-Gante con el Despre, el nuevo novio de Tamara Báez

Tras aceptar que su relación con L-Gante está terminada, hace apenas un par de días Tamara Báez dejó verse desde sus redes sociales con el Despre -colega de su ex-, dando a entender que estaría dando vuelta la página y comenzando una nueva relación sentimental.

Es así que no pasaron más de un par de horas para que Elian Valenzuela hablara del tema. "Yo hablé con el loquito, todo, y le deseo lo mejor", confió L-Gante tras ser consultado por Socios del espectáculo (El Trece) a la salida de una de las grabaciones de la segunda edición de Canta Conmigo Ahora, el programa de Marcelo Tinelli.

Así, reveló cómo fue la conversación entre ellos. "Le dije 'mi palabra la tenés y la tuviste'. Flow antiembrollos (sic). Olvidate", deslizó el ex de Tamara Báez en señal aprobatoria de la nueva relación sentimental de la madre de su hija con su colega, el Despre.

En tanto, el papá de Jamaica le tiró un palito a su ex pareja. "Soy una persona que tengo todos los patitos en el molde... Con entender me basta todo. Yo no tengo la actitud que tienen otras personas", soltó con una sonrisa en clara referencia a las declaraciones y acusaciones de Tamara hacia él días atrás.