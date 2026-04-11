Las fotos y video del incómodo encuentro entre Paula Chaves y Zaira Nara en un desfile top
Este viernes a la noche Paula Cheves y Zaira Nara coincidieron en el mismo evento, estuvieron muy cerca, pero ignorarse fue la regla: no hubo ni contacto visual. Mirá.
11 abr 2026, 10:12
Las fotos y video del incómodo encuentro entre Paula Chaves y Zaira Nara en un desfile top
Dicen que del amor al desencuentro hay apenas un suspiro, y que ese límite es igual de frágil tanto en las parejas como en los vínculos de amistad. Todo indica que ese refrán cobra vida en la relación entre Paula Chaves y Zaira Nara, quienes este viernes por la noche coincidieron en un mismo evento pero eligieron mantenerse completamente alejadas, pese a encontrarse a escasos metros de distancia.
El escenario de esta situación fue el desfile de Esquina, organizado por Jecan Wecan, que se llevó a cabo anoche. Allí, frente a todos los presentes, quedó en evidencia lo que muchos ya sospechaban: el vínculo entre las modelos, que en otro tiempo supieron ser inseparables —incluso comadres—, hoy está completamente roto.
Aunque ambas asistieron al evento fashion, lo que más llamó la atención no fue su presencia sino la manera en la que se evitaron durante toda la noche. Según se pudo observar, no hubo miradas cómplices, ni gestos de cordialidad, ni siquiera ese saludo a la distancia que suele imponerse por simple educación, sobre todo teniendo en cuenta la historia que compartieron.
La frialdad fue absoluta. Cada una se mantuvo en su espacio, sin dar señales de querer acercarse o limar asperezas. Incluso, testigos del lugar remarcaron que evitaron cualquier tipo de contacto visual, una actitud que no pasó desapercibida entre los asistentes.
Pero eso no fue todo. A la hora de ubicarse, tampoco compartieron sector. Lejos de sentarse juntas, como solía ocurrir en otros tiempos, trascendió que a Paula Chaves le modificaron su ubicación a último momento. Este movimiento no tardó en generar comentarios y fue interpretado por muchos como una decisión deliberada para impedir un posible cruce incómodo.
Así, en una noche que prometía glamour y moda, terminó destacándose un detalle que dejó más preguntas que respuestas: el silencio y la distancia entre dos figuras que alguna vez fueron grandes amigas y hoy parecen estar en veredas completamente opuestas.
RS FOTOS.
Por qué se pelearon Paula Chaves y Zaira Nara
Durante años fueron inseparables, cómplices y protagonistas de una amistad que parecía inquebrantable. Sin embargo, con el paso del tiempo, el vínculo entre Paula Chaves y Zaira Nara se rompió y dio lugar a todo tipo de versiones, especulaciones y teorías. Aunque en un principio se intentó simplificar el conflicto a una sola razón, lo cierto es que la historia detrás de la pelea es bastante más compleja.
Después de compartir varios años de cercanía, el distanciamiento se habría dado por una suma de tensiones personales y diferencias de valores que, con el correr del tiempo, terminaron haciendo mella en la relación. Durante mucho tiempo, la versión que más circuló fue que el quiebre había tenido como eje a Facundo Pieres, quien habría generado incomodidad en Paula al iniciar un vínculo con Zaira.
Según trascendió en ese momento, la modelo habría sentido que se cruzaban ciertos límites dentro de su círculo afectivo. Por su parte, Zaira llegó a asegurar que, antes de avanzar en ese vínculo, había hablado con Paula, lo que sumó aún más confusión al conflicto.
Sin embargo, con el paso de los años, fue la propia Paula Chaves quien salió a aclarar que esa no fue la única razón detrás de la ruptura. Lejos de reducirlo a un tema amoroso, la conductora dejó en claro que el desgaste venía de mucho antes y que tenía raíces más profundas. En ese sentido, explicó: “los valores que uno tiene y los intereses de cada uno hacen que una amistad se termine”.
Además, dejó entrever que la situación se fue tensando cada vez más por ciertas actitudes, indirectas y la exposición pública del tema, que no hicieron más que alimentar el conflicto. Según su mirada, el enojo también creció por la insistencia en hablar del tema en distintos espacios, algo que terminó por erosionar definitivamente el vínculo.
Como suele ocurrir en este tipo de historias, también aparecieron versiones paralelas que intentaron sumar otros ingredientes al escándalo. Algunas notas periodísticas mencionaron posibles episodios relacionados con la exposición de contenidos privados o la intervención de terceros dentro del grupo de amigas. Sin embargo, ninguna de estas teorías fue confirmada por las protagonistas.
Así, lejos de una única causa, todo indica que la pelea entre Paula Chaves y Zaira Nara fue el resultado de una combinación de factores: celos, límites personales y diferencias que se fueron acumulando con el tiempo hasta hacer imposible sostener la amistad. Un final inesperado para una relación que supo ser una de las más cercanas del ambiente.