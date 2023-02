Sofía Aldrey apuntó contra Estefi Berardi y le pidió que admita sus chats con Fede Bal: "Que deje de mentir"

Sin embargo, la panelista de LAM sigue afirmando que esos chats son inventados. En este contexto, Yanina Latorre leyó al aire el mensaje que la propia Aldrey le envió donde confirma la existencia de esas conversaciones entre el actor y Berardi.

Embed

“Yani: no me senté en la computadora de casa para mandar un mail. Encontré el Instagram abierto, no hackée nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que deje de mentir Estefi. Está todo grabado, no es un copy paste. ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?, te pregunta Sofía”, leyó al aire Ángel de Brito, mensaje que le pasó al instante Yanina.

Y siguió: “’¿Por qué voy a mentir? ¿Qué gano con esto? Odio estar expuesta de esta manera y en esta situación. No quiero fama, no quiero estar en la tele, no tengo nada que ver. No tengo nada contra Estefi. Son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo’”.

“Solo quiero que se sepa la verdad de que cómo él manipula y lastima. Ya se terminó para mí, ya está todo dicho. Esto no es un simple chusmerío de cuernos, es un tipo patológico con un problema de que utiliza a la gente y lastima. Yo estoy triste, solamente hablo para que se sepa la verdad porque no me interesa estar en este medio, pero sí que se sepa cómo es él”, cerró Ángel. "Es su palabra, está bien, ¿Qué va a decir?", se defendió Berardi.

Embed

El descargo de Melody Luz contra Estefi Berardi: "Es una ridícula"

En un reciente posteo en su cuenta de Instagram, Melody Luz apuntó contra Estefi Berardi. La ex figura de El hotel de los famosos se despachó con la angelita por haber filtrado la información de su embarazo en los medios.

"Un día me voy a sacar sangre para hacerme un estudio por el embarazo. Era para confirmar si estaba embarazada. Al otro día, me llega un mensaje de esta ridícula", comenzó diciendo la bailarina.

La novia de Alex Caniggia reveló que Estefi la contactó porque se había enterado de su maternidad. "Nadie sabía nada. Solo Alex y Charlotte, pero esta ridícula me escribe para preguntarme por el embarazo", siguió.

Melody indicó que la situación la dejó un tanto alterada porque no entendía cómo le había llegado esa información a la angelita: "No me pareció respetuosa. Me escribió para amenazarme, que lo iba a contar si yo no le contestaba. Me dijo: 'si no me contestás, me das a entender que te da igual'. ¿Mi propio embarazo me va a dar igual? ¡Tonta!".

Al finalizar, la ex integrante de El hotel de los famosos remarcó que lo que más le dolió fue no poder dar ella la noticia. "Nadie tenía el derecho de contarlo más que yo. Por más que yo quien sea, y mi parece sea quien sea, tenemos derecho a la intimidad y contar las cosas cuando a nosotros se los cante", cerró.