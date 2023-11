Sofía Bonelli salió a defender furiosa a Claudio Caniggia de las graves acusaciones de Mariana Nannis

E inmediatamente disparó visiblemente enojada: “Cómo no voy a salir a contestar todas las barbaridades que está diciendo este señor. Además, es terrible trucho este tipo, es una persona que defiende a mafiosos, sos un desastre Carlos Broitman”.

En tanto, hizo una fuerte acusación al representante legal de Nannis. “Tenes ensobrado al fiscal de la causa, no pudieron peritar ningún teléfono, tenés todas fotos truchas de tratamientos estéticos que se hizo ella en una clínica y tengo todo el historial médico. Dejá de mentir”, lanzó iracunda.

Pero como si no bastase con lo dicho, Sofía Bonelli reveló que “No dejan peritar los teléfonos de ella, de todas las testigos hay una sola”, refiriéndose a la denuncia de Nannis contra Caniggia por abuso sexual.

Y sobre la testigo en cuestión, Bonelli aseguró que es la única dado que "las otras dos no pasan las pericias psiquiátricas. Y sus ex amigas, están todas defendiendo a Claudio Paul, porque no pueden creer las barbaridades que están diciendo. Todo para sacarle plata a Caniggia”.

Aseguran que Claudio Paul Caniggia y Sofia Bonelli atraviesan una fuerte crisis: los motivos

Este martes se conoció una fuerte versión que señaló que Claudio Paul Caniggia y Sofía Bonelli estarían separados. Fue la panelista Estefi Berardi, quien dio todos los detalles en el Poco Correctos (El Trece) y aseguró que habló con uno de los protagonistas.

“Veo que una primerísima figura, muy importante, borró todas las fotos con su pareja. Ella también borró casi todas y dejó una vieja del 2021”, explicó Berardi en referencia a la pareja.

A continuación contó su charla con la modelo y expresó: “Él es anti prensa y si lo vas a buscar te saca carpiendo salvo que por ahí le hables de fútbol. Le escribí a ella, le digo 'Hola soy Estefi te quería consultar si estás separada'. Me leyó, me contestó e ignoró mi pregunta, lo cual para mi es peor. Esta respuesta alimenta aún más. Es una pregunta bastante simple”.

De todas formas, remarcó como dato importante que ambos no se dejaron de seguir en las redes y sumó: “Te voy agregar algo que es muy importante, Alexander retoma el vínculo con el padre, y cuando veo que Paul Caniggia borra las fotos con Sofía, que Alex no aprobaba esta relación, no es un dato menor que justo ahora comparte una foto de Alex en sus historias”.