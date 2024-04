Sofía Calzetti, la novia del Kun Agüero, mostró por primera vez su pancita de embarazada: la conmovedora foto

"Emoción inmensa! Te estamos esperando hijita", expresaron a pura alegría con un emoji de un corazón y sus manos entrelazadas.

sofia calzetti kun aguero primera imagen hija.jpg

Lo cierto es que hace unas horas, en sus historias de Instagram, Sofía Calzetti compartió la primera foto donde se ve su creciente vientre.

En la imagen se puede ver a la joven de noche en un balcón con un look de color negro y acariciando con una de sus manos su panza.

Se trata de la primera imagen que postea la joven en medio de su embarazo y mientras transita esta nueva etapa de vida con mucha ilusión.

El Kun Agüero es padre de Benjamín, fruto de su relación con Gianinna Maradona. Ahora tendrá su primera niña.

sofia calzetti primera foto embarazada.jpg

El Kun Agüero y Sofía Calzetti confirmaron cuál será el nombre de su hija y por qué lo eligieron

Luego de algunas versiones que señalaban que el nombre elegido para la beba de Sofía Calzetti y el Kun Agüero era Olivia, ambos confirmaron en LAM, América Tv, cual fue realmente su elección.

Cuando la cronista les preguntó por Olivia, la modelo comentó: “Es uno de los nombres que tenemos en mente”. “Puede que cambie pero es el que está por ahora”, agregó el ex futbolista.

Sin embargo, Sofía admitió: “Yo soy muy indecisa, entonces no quiero confirmar algo porque digo, creo que va a ser ese, pero bueno, faltan meses por delante”.

“El problema estaba en que si era un varón, no teníamos nombre, no sabíamos cómo ponerle. Benja también ayudando a buscar nombres y decía pa no encuentro, que sea nena. Y bueno”, reveló el Kun.

Luego, ella contó cómo llegaron al nombre de Olivia y explicó: “A mi me gustó y creo que también es un nombre internacional. Un nombre que en todo el mundo es el mismo. Nosotros no se si tenemos planes de vivir en Miami, entonces había otros nombres dando vuelta pero eran muy de acá, allá no se si la van a poder nombrar en la lista del colegio. Así fue”.