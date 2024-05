Sofía Clérici se mostró en una velada romántica junto a Martín Insaurralde a siete meses del Yategate

Al principio hubo mucho misterio ya que Clérici compartió historias en su cuenta de Instagram, donde se veía una figura masculina pero nada estaba confirmado ya que todas las tomas eran de espaldas.

"A pesar de todo me siguen eligiendo. Alguien me hizo el mejor asado", decía la primera publicación mientras que en la otra lo mostraba acostado y expresó "Camis. Que lindo estar acostada con mis dos amores".

Mientras se debatían sobre la posibilidad de que sea Insaurralde, la modelo decidió no ocultarlo más y mostró la foto que rápidamente se viralizó en todo Internet. "Ruta de amor", escribió junto la historia en la que se ve a Martín Insaurralde al volate.

Por ultimo, Sofía publicó una foto del ex de Jessica Cirio acostado en un sillón junto a ella y se limitó a cerrar la secuencia con emoji de un corazón color blanco.

Sofía Clérici reveló que toma su propia sangre y explicó el insólito motivo: "A veces en shot"

La modelo Sofía Clérici volvió a estar en boca de todos durante las últimas horas cuando reveló a través de sus redes sociales un insólito tip de belleza para verse más joven.

Todo comenzó cuando ella posteo una fotografía de su cena en un restaurante y un seguidor le consultó por el trago que acompañaba la comida. "Perdón. ¿Qué tomás?", le preguntó. Sin vueltas, y para sorpresa de muchos, ella contestó: "Sangre".

Inmediatamente su contestación generó una gran polémica y distintas reacciones en sus seguidores, por lo cual ella decidió profundizar acerca de este hábito.

"Traigo la mía y me la hacen en limonada especialmente para mi", aseguró junto a un foto del trago. "Para los que no me creen tengo siempre 9 tubos en mi heladera/ freezer de sangre y me tomo 1/4 o medio tubo por semana", agregó.

Como si eso fuera poco, siguió con las distintas formas que utiliza para beber la sangre y comentó: "A veces en shot, cuando quiero algo más intenso, o lo mezclo en bebidas. En este caso lo hice con frutos rojos". "Por eso soy una muñeca de porcelana. Si, y no soy del montón".