Sofía Gala le dedicó un tierno mensaje a su hija Helena en su cumpleaños: "Mi compañera eterna"

Y siguió: "Te amo y te sueño desde antes del tiempo. Feliz año nuevo personal. Estoy muy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo y estoy tan feliz de poder verte crecer y que me dejes acompañarte mi niña complice, mi compañera eterna".

Al final de su carta, escribió una frase de la canción Sexy Sadie de The Beatles: "The world was waiting just for you" ("El mundo estaba esperando sólo por vos").

Como no podía ser de otra manera, la One reaccionó al posteo y dejó un dulce comentario: "Bellas, las amo tanto que no puedo más".

Se supo quién es el nuevo novio de Sofía Gala, tras varios meses de misterio

Desde hace algún tiempo se sabía que Sofía Gala estaba nuevamente enamorada y en pareja, pero hasta ahora la actriz había mantenido un estricto bajo perfil evitando que trascendiera la identidad de su nuevo amor, al menos mediáticamente.

En tanto, ya con la pareja afianzada tras varios meses de relación, en las últimas horas la hija de Moria Casán se mostró de la mano de su chico en la presentación de "Como el mar", la película que la tiene como protagonista junto a Carmen Maura y que llegará a los cines argentinos el próximo 28 de marzo, oficializando así el noviazgo.

El hombre en cuestión se llama Fermín Martínez, es músico y cantante -forma parte de las bandas The Nudes y Vacaciones en Outland-, pero además en sus tiempos libres es tatuador.

"Estoy muy bien. Muy enamorada. Siento que a Fermín lo conozco hace millones de vidas y que siempre estuvimos juntos de alguna manera. Como que ya no me acuerdo de la vida antes de él", le aseguró también a la revista Gente al hablar de su actual estado sentimental.

En tanto, navegando por las redes sociales, puede verse desde la cuenta de Instagram del joven que la relación data, de por lo menos, desde noviembre de 2023. Por entonces, Fermín compartió una foto donde Sofía Gala está a upa de él. Al tiempo que acompañó la postal con toda una declaración de amor.

"Me gusta mirarla, intento buscar más adentro. De tanto, que voy dando giros y tumbos sin medir la distancia. Perdón si te hiere mi torpeza, ando solo buscando tu reflejo. Que a veces se escapa de mis ojos y se me escurre en las manos. Se me hace imposible mirar por dónde camino, es cierto. Se me hace difícil dejar de mirarla a los ojos, al menos un instante (para no tropezarme de nuevo) y así encontrarla entre giros y tumbos, o en un vals mal bailado. Y decirle, te amo. (MUCHO) @socastiglione", escribió claramente enamorado a lo que Sofía le respondió con un "Mi amorrr me derrito, te amo toda mucho todo".