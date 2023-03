Sofía Gala y una fuerte declaración sobre la relación que mantuvo a los 15 años con un hombre de 40: "No sentí que fuera abuso"

A pesar de que la hija de Moria Casán dijo que cada caso es diferente y que le resulta difícil juzgar, cuando se le preguntó cómo se tomaría una hipotética situación en la que su hija Helena le planteara una situación similar, comentó que evaluaría el contexto y respetaría su desarrollo emocional y sexual a la edad que fuese.

Por último, Sofía Gala expresó una situación que resultó contrastante, incluso con su propia experiencia con alguien 25 años mayor.

“No es lo mismo un nene o una nena de nueve años que de 15; si tenés 30 años y querés estar con alguien de 12, sos un enfermo. Y también hay que tener en cuenta que un adolescente tiene un equilibrio emocional más débil que un adulto”, cerró la actriz.

Fuerte testimonio sobre cómo se encuentra Jey Mammon tras la denuncia de Lucas Benvenuto: "Está empastillado y..."

Desde que se conoció la denuncia de Lucas Benvenuto en su contra, Jey Mammon prefirió el silencio. El humorista y conductor se resguardó en la intimidad de su departamento y no dio declaraciones.

Esta semana decidió grabar un video para compartir en sus redes y hacer su descargo. "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante", expresó.

Este jueves en LAM (América TV), Jorge Rial reveló que el humorista le dio una nota, donde habló a fondo del caso. "Vi a un tipo con ganas de hablar. Contestó todo, le habló a la cámara, le habló a Lucas y hasta se enojó", resumió el periodista sobre la entrevista.

En el reportaje, Jey hace mención a cómo son sus días en medio de esta ola mediática. "Habla de su estado. Dice que está empastillado y está angustiado. Es una nota que se hizo sin abogado, sin amigos, sin condicionamientos", añadió.

Al finalizar, Rial comentó que también hubo un momento de tensión. "Me encontré con una nota muy fuerte. Con un Jey con ganas de hablar. Tuvimos momentos tensos y me pasó algunas facturas", cerró.