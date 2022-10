Sofía Jujuy Jiménez aclaró los rumores de romance con un famoso streamer: "Elijo estar..."

Lo cierto es que en las últimas horas, tras un tiempito de soltera, se dijo que la modelo y conductora habría encontrado nuevamente el amor en los brazos de un conocido y popular joven streamer.

A Sofi se la vinculó con Oky, como es su nombre artístico. Y en charla con su amigo Lizardo Ponce, la morocha admitió que gusta del joven.

Sofía Jujuy Jiménez

"Siempre me gustó, de la vida", respondió Jujuy Jiménez entre risas, cuando le preguntaron si le gusta alguien, mientras Lizardo Ponce repetía el nombre del joven en cuestión sin parar.

Pero luego de que esta declaración tomara trascendencia, Jujuy dialogó con PrimiciasYa y desmintió estar en pareja con Oky. "Está bueno aclararlo porque no estoy de novia, estoy soltera y elijo estar sola. Disfruto este momento con un montón de proyectos y con viarios viajes programados. Estoy feliz de la vida así".

"Oky es un amigo que conocí trabajando en otro proyecto, pegamos muy buena onda pero es solo un amigo", remarcó Sofía., dejando en claro que está soltera.

El mal momento de Sofía Jujuy Jiménez en Barcelona: le robaron todo

Sofía Jujuy Jiménez se tomó dos semanas de vacaciones y se fue rumbo a Europa para visitar amigos y disfrutar del calorcito que les toca a esa zona del mundo en esta época del año.

La modelo recorrió varias ciudades hasta llegar a Barcelona, donde no la pasó nada bien. La gran ciudad española está sufriendo una ola de inseguridad y Jujuy fue una de las víctimas.

En sus redes sociales, Jujuy contó cómo fue el robo de su billetera: “Me robaron la billetera, tenía mis tarjetas, documentos, licencia de conducir, plata, las pastillas anticonceptivas”.

“Me quiero matar porque todavía me quedan días de viaje. Ya tramité el tema de las tarjetas, que las bloqueen y me manden unas nuevas. Tengan un cuidado enorme porque no te das cuenta y te la roban en un segundo”, dijo y añadió que tiene la esperanza de que aparezcan sus documentos.