A 7 años de su separación, Sofía Jujuy Jiménez recordó su peor noche junto a Guillermo "El Pelado" López

E inmediatamente lanzó todavía indignada: “Me estaba recibiendo y sacó la escoba para que se vayan los invitados”. “Me recibí una sola vez en la vida, dejame festejar maestro. Por eso no me olvido las noches con este señor, no fue algo lindo” recordó sobre aquel 30 de agosto de 2017 cuando terminó sus estudios universitarios.

Y en tren de contar con pelos y señales la particular actitud de Guillermo "El Pelado" López, con quien no terminó nada bien, agregó que “Apareció con una escoba, limpiando, y como diciendo... bueno... se terminó", y recordó sobre ese incómodo momento que sus amigas "¡se habían venido desde Jujuy!”.

Sofía Jujuy Jiménez reveló que tuvo un encuentro con Bautista Bello tras su escandalosa separación

Después de la escandalosa separación de Sofía Jujuy Jiménez y Bautista Bello con infidelidades de por medio de parte del joven, la modelo habló a fines de agosto acerca de lo sucedido y confesó que tuvieron un encuentro para un final en buenos términos.

Lo cierto es que Sofía se encontraba grabando un reality en Europa cuando se enteró del engaño de su pareja, y lejos de querer volver a verlo, emprendió otro viaje con amigos al finalizar las grabaciones.

Si bien hasta el momento se conocía lo que fue su charla telefónica, Jujuy contó en LAM (América) que tuvieron un encuentro cara a cara para así sanar ciertas cuestiones. “Pudimos juntarnos, nos vimos, hablamos y no me lo negó”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Yanina Latorre profundizó en la posibilidad de una reconciliación y preguntó: “¿Él quiso retomar la relación o te dijo que era mejor no seguir?”.

“Yo lo vi muy perdido y como que está mal. Así que no, y aparte sabe que no hay lugar", aseguró y entonces Ángel de Brito le consultó: “¿Y ahora estás para arrancar otra o por un tiempo joda?". “Quiero estar soltera, ahora viene la primera una época hermosa”, sentenció.