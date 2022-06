Sofía Zámolo habló por primera vez del romance con David Nalbandian

"Me pasó hace muchísimos años que no me quieran blanquear, pero todo el mundo se enteró. Ya pasó", reveló la rubia sobre aquella relación.

Y remarcó: "Éramos ‘minis’, re chiquitos. Yo estaba de novia y él, no sé. Éramos chicos y él estaba en una situación en la que fue y volvió con su novia de antes, pero yo no sabía. Le deseo lo mejor, ahora creo que está casado y tiene mil hijos".

Zámolo se sinceró sobre cómo reaccionaría si se cruza con el ex tenista y actual piloto de carreras: "Si me cruzo lo re saludo. No terminamos mal. Bueh, a nadie le gusta enterarse de ciertas cosas, como mujer no está bueno, pero terminamos bien. Después entendí que éramos chicos y que nadie se salva ni de la muerte, ni de los cuernos".

"Él estaba enfocado en su carrera y lo entendí y lo respeté desde ese lado. Me lo crucé en algún evento. Fue un ‘hola y chau’, pero súper bien", cerró Sofía.

sofia zamolo.jpg

El emotivo recuerdo de Sofía Zámolo a un año de la muerte de su madre

Sofía Zámolo recordó a su mamá María Cristina Guerrero que falleció en febrero del año pasado tras luchar contra una dolorosa enfermedad: cáncer de páncreas e hígado.

Desde sus historias de Instagram Zámolo compartió una foto junto a su mamá recordándola, entre angustiada y llena de dolor: "Hace 2 años atrás te acompañaba a hacerte la biopsia... cómo duele no tenerte más".

Al tiempo que agregó: "Veo abuelos con sus nietos y pienso en todo lo que la hubieses disfrutado a Cali. Te amo Ma. Fuiste la mejor mamá del mundo y la más dedicada a sus hijos sin dudas".

Y en una segunda historia, donde se la ve a su hija California junto a una maceta, aseguró: "Fanática de las plantas igual que Abu Titi y su abuela Vovó".