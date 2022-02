El emotivo recuerdo de Sofía Zámolo a un año de la muerte de su madre

Sofía Zámolo en Basil posteo.jpg

Así, desde sus historias de Instagram Zámolo compartió una foto junto a su mamá recordándola, entre angustiada y llena de dolor: "Hace 2 años atrás te acompañaba a hacerte la biopsia... cómo duele no tenerte más". Al tiempo que agregó "Veo abuelos con sus nietos y pienso en todo lo que la hubieses disfrutado a Cali. Te amo Ma. Fuiste la mejor mamá del mundo y la más dedicada a sus hijos sin dudas". Y en una segunda historia, donde se la ve a su hija California junto a una maceta, aseguró "Fanática de las plantas igual que Abu Titi y su abuela Vovó".

Sofía Zámolo recuerdo madre.jpg

La mamá de Sofía Zámolo, María Cristina Guerrero, falleció a principios de febrero de 2021 tras luchar contra un cáncer de páncreas e hígado que se le había detectado un año antes. "Mi reina. Fuiste la madre que toda hija sueña. Bendecidos de ser tus hijos. Te amo, te amo, te amo", había sido la despedida de la modelo a través de las redes por aquel entonces.

Sofía Zámolo tras la muerte de su madre: "Lloro todos los días"

Sofía Zámolo aún siente mucha tristeza por la muerte de su madre, María Cristina Guerrero, quien falleció en febrero de 2021 producto de un cáncer de hígado y páncreas. Y fue por aquel entonces, a pocas semanas de su partida, que la modelo, madre de California, se refirió en diálogo con revista Caras al profundo dolor que sentía por la reciente pérdida de su amada madre.

"Lo de mamá fue y es terrible para mí y mis hermanos. Mi mamá era todo: una madre muy presente, nuestro pilar. Ella, además, había tenido una vida muy dura. Perdió a su mamá a los nueve años, cuando la atropelló un tren y a mi hermano Fede, de 16 años, en un accidente de moto. Y así y todo salió adelante y siempre fue positiva", remarcó Sofía.

Sofía Zámolo y su madre 1.jpg

"Hoy siento que una parte de mí se fue con ella. No sé qué hubiese sido de mí sin mi hija. Cali me da la fuerza para seguir adelante", expresó con angustia. Y recordó: “Cuando mamá ya estaba postrada, iba a visitarla y me quedaba horas. Me decía 'déjame a la beba un ratito acá' y dormían juntas la siesta. Cali llegaba y se quedaba dormida automáticamente en los brazos de su abuela. Estoy súper agradecida porque por lo menos la conoció, pero también me mata de la pena porque ella toda la vida quiso tener nietos".

"Lloro todos los días porque la extraño. Y a veces la gente se olvida que estás viviendo el duelo de tu mamá", finalizó movilizada la modelo, quien a mediados de marzo cumplió 38 años y recordó un mensaje anterior que le había enviado su madre para esa fecha.