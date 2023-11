Sol Pérez, tras casarse por civil, hizo un importante anuncio: ¿se agranda la familia?

Sol Perez Casamiento 5.jpg

Además, conmovió a todos al hablar de el amor que siente por su marido y admitió: “Guido es todo lo que está bien, no tiene maldades y él dice que yo lo sorprendo todos los días pero él me sorprende a mí con detalles, me hace sentir la persona más feliz del mundo y que puedo con todo. Somos una gran equipo y creo que elegí a la mejor persona para formar una familia”.

En ese sentido, al hablar de su luna miel hizo un gran anuncio sobre los planes de agrandar la familia y aseguró: “El año que viene nos iremos y capaz que vemos a ver si llegamos con un integrante más en la familia. Vamos a ver y vamos a intentar, es una idea pero bueno, viste a veces una olea es cosas y Dios dirá. Vamos a empezar a practicar el año que viene”.

Embed

El difícil momento que vivió Sol Pérez minutos antes de casarse en el Registro Civil

Este miércoles Sol Pérez vivió un de los días más especiales de su vida. Durante la tarde, pasó por el Registro Civil junto a Guido Mazzoni y ambos dieron el sí frente a sus allegados y seres queridos.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Y es que entro los últimos detalles, el peinado, el vestido y los invitados, la modelo tuvo un ataque de estrés minutos antes de su aparición.

Mientras se encontraba en el momento de preparación, Sol dio una nota para Cortá por Lozano (Telefe) y allí confesó la mezcla de emociones que estaba sintiendo. “Realmente la estoy pasando muy mal en cuanto a los nervios que tengo entonces como que no puedo disfrutar de nada”, admitió.

“Me comí como cinco caramelos al hilo de los nervios, dije bueno, por si se me baja el azúcar. Yo creo que me van a internar después”, agregó. En ese sentido, su compañera de canal, Vicky Xipolitakis, decidió darle aliento y expresó: “Tira buena onda, que estás viviendo hermoso. Hasta las 17 que es tu casamiento, ahora te maquillas, te peinas y disfrutas”.