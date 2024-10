Sol Pérez mostró su pancita de embarazada tras peregrinar a Luján: "Gracias, Virgencita"

Además, Pérez posteó un video en donde muestra la llegada a la basílica. “Un año más”, escribió sobre el clip.

Cabe recordar que el miércoles pasado, después de varios rumores, Sol confirmó que está embarazada junto a Guido Mazzoni de su primer bebé.

En el ciclo de Vero Lozano, la influencer también mostró su primera ecografía y emocionó a todos sus compañeros del programa.

Sol Pérez reveló la lucha que atravesó para quedar embarazada

Al aire en Cortá por Lozano, Sol Pérez dio a conocer la mejor noticia: está esperando su primer hijo, fruto de su relación con Guido Mazzoni. “Tengo algo que contarte Vero. No sé si estás viendo, pero se agranda el equipo”, le dijo a la conductora y apareció en pantalla la ecografía de su bebé.

Este jueves, en una nota con A la Barbarossa (Telefe), la panelista contó que le costó quedar embarazada, reveló el motivo y cómo fue que logró cumplir su deseo.

“Desde que nos casamos (en noviembre de 2023) empezamos como con la idea, pero al principio decíamos ‘disfrutemos la vida, viajemos’”, comenzó diciendo Sol.

“Después los dos arrancamos con muchas ganas de decir bueno ‘ya es momento de tener un bebito’, por los horarios se complicaba encontrarnos para buscar. Porque es un milagro...”, continuó.

En ese instante, Analía Franchín interrumpió a Sol y exclamó: “¡¿No tenían ni tiempo para eso?!”. “Para eso siempre hay tiempo, Sol”, coincidió Georgina Barbarossa. “Para buscar viste que te dicen mira mínimo tenés como que tener relaciones cada 48 horas, y pegarle a la fecha que estás ovulando”, explicó la futura mamá.

La panelista mencionó que ella y su pareja suelen viajar mucho, lo que complicaba el encuentro de ambos. "Es como todo un montón y para mí era casi imposible. A veces viajo un montón”.

“Todos los meses iba y me hacía un test, entonces empezó como mi mente a jugarme una mala pasada. Había meses que no me venía, era irregular y eso me hacía perder el control de todos mis días. y mis fechas”, detalló.

"Justo el mes de junio no me vino, entonces voy a la ginecóloga después de hacerme un test me da negativo, me manda a hacer una batería de estudios y en eso me hacen una transvaginal. Ahí me dicen que estaba ovulando, así que le dije ‘¡Guido, es ahora!’”, siguió.

Y finalizó: "Así que en julio cuando no me vino dije ‘bueno capaz que ahora es’. Pero no sabía porque como el mes anterior no me había venido dije capaz que es parte de lo mismo y me hice el test y me dio positivo”.