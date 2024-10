Sol Pérez y Guido Mazzoni recordaron cómo fue el momento en que se enteraron que serían papás

Acto seguido, recordó el momento en donde se enteró que estaba embarazada y relató: "Entonces entré al baño sola con uno nuevo. No le dije nada porque pensé 'capaz da negativo’. Él no entendía nada desde el otro lado".

“Yo no tenía idea. Sí, me asomé al baño y vi que había algo raro. Recién llegaba de trabajar, ella sale y me dice: ‘Estoy embarazada’. No lo podía creer. Fuimos a visitar a los viejos de Sol, luego a los míos, y yo seguía sin caer”, acotó Guido sobre aquel día.

“Estábamos volviendo en el auto, le dije que ponga un tema para que ella quisiera que escuche el bebé y eligió Floricienta. Yo dije: ‘Malísimo’. Entonces le pedí que reproduzca uno de Tarzán. Empezó a sonar el tema y exploté en llanto”, contó el entrenador.

Sol Pérez y Guido Mazzoni

El tierno video que Guido Mazzoni le dedicó a Sol Pérez tras anunciar que van a ser papás

Luego de muchos rumores, este miércoles Sol Pérez finalmente confirmó que va a ser mamá junto a Guido Mazzoni y su esposo la sorprendió con un emotivo video en sus redes sociales.

“La aventura más emocionante de nuestras vidas está por empezar! Estamos muy felices por esta nueva etapa”, escribió en un principio ella junto con video donde Guido le besa la pancita y muestran la primera ecografía del bebé en camino.

En medio de la repercusión que generó la noticia, Mazzoni también realizó un posteo al respecto y publicó un video de sus últimas vacaciones donde le acaricia la pancita a la modelo.

Guido Mazzoni posteo de video del embarazo

"Acá te esperamos!! Te amo @lasobrideperez”, expresó el entrenador y acompañó el clip con la canción “En mi corazón vivirás”.

Por su parte, la conductora se mostró sumamente conmovida con las palabras y el video publicado por su esposo y comentó: "Vas a ser el mejor papá del mundo. Te amo!”.