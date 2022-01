Soledad Aquino recordó a Santiago, el hijo que perdió cuando estaba con Marcelo Tinelli

“Cuando me llevaron al sanatorio, ya había perdido cuatro unidades de sangre, que es muchísimo. Me desmayé, estuve un mes en terapia intensiva y mi hijo murió. En ese momento, recibí muchas transfusiones y contraje hepatitis C, un virus desgraciado que me amenazó toda la vida", recordó.

Todo lo que le pasó el último año, en el que por una cirrosis debió recibir una donación de hígado, le hizo recordar a todo esto: "A mediados de marzo del año pasado cuando me descompuse pensé que era más de lo mismo, un cólico. Por suerte mi hermana insistió en llevarme a una clínica, porque veía que no mejoraba ni un poco. Ahí saltó que tenía una hemorragia interna y el hígado ya lo tenía a la miseria. Los médicos me dijeron que tenía que hacerme un trasplante".

La ex modelo casi pierda la vida ya que sufrió dos paros cardíacos durante la operación, pero resistió. "De esta terrible experiencia descubrí que el cariño de la gente, de todos los que te quieren, es lo que te empuja a seguir resistiendo, porque hay un momento dado que sólo se trata de resistir. Ya no podés más y sólo está en vos seguir aguantando un poco más", cerró.

image.png

El dramático relato de Soledad Aquino: "Tuve dos paros cardíacos"

En junio de 2021, Soledad Aquino volvió a vivir. La ex pareja de Marcelo Tinelli recibió un trasplante de hígado y, después de ocho meses internada, recibió el alta.

En una entrevista con revista Hola!, la mamá de Mica y Cande Tinelli habló de ese momento bisagra en su vida.

"El trasplante no es una joda. Fue una cirugía de nueve horas. Cada vez que lo pienso no lo puedo creer: me tuvieron abierta durante horas y tuve dos paros cardíacos", reflexionó en la nota con dicha publicación.

Aquino destacó que los médicos quedan asombrados con su caso. "Mis hijas me contaron que los médicos decían que lo mío era un milagro. Y yo pienso que realmente tenía muchas ganas de vivir", remarcó.

Sobre su vinculo con Marcelo Tinelli, que fue un gran sostén durante la internación, sostuvo: "Marcelo es un amor. Así como muchos ven el personaje de Marcelo Tinelli, yo siempre lo voy a ver como el hombre de Bolívar del que me enamoré cuando era muy chica. Te aseguro que si a él le pasara lo mismo, yo no dudaría un segundo en ayudarlo, en donarle el órgano que necesitara".