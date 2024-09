Soledad Fandiño contó que tiene cáncer de mama: "El cuerpo nos habla y es importante escucharlo"

“El diagnóstico de cáncer de mama no es fácil, mucho menos las palabras que escuchamos de los demás, a veces sin querer, lo que dicen puede doler, o dar miedo o incertidumbre. Pero quiero que sepan que aunque no podemos controlar lo que los demás nos dicen, sí podemos elegir cómo lo recibimos. Siempre debemos volver a escuchar esa voz interior, nuestra intuición que nos guía en momentos difíciles”, continuó Fandiño.

Y resaltó: “Lo más importante es no quedarnos paralizados por el miedo".

"Hay muchas cosas que podemos hacer para sanarnos, para curarnos, para avanzar, actuar y buscar opciones y buscar apoyo es parte esencial del proceso, por eso les quiero agradecer a todos los que me dejaron un mensajito, los que estuvieron alrededor mío. Me estoy recuperando, estoy sanando y con toda la fe del mundo”, cerró.

Además, en el epígrafe de la publicación escribió: "A partir de mi experiencia personal, quiero ir compartiendo información, herramientas y recursos que me han sido útiles en este camino. Mi objetivo es ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo, o que simplemente necesiten saber más sobre el tema”.

“Hay mucho que podemos hacer para cuidarnos, y espero que lo que comparta acá les sirva como una guía y un apoyo. Estén atentos, porque voy a ir subiendo más contenido que puede marcar una diferencia en su proceso de sanación. No estamos solos”, agregó.

Soledad Fandiño debió someterse a una intervención quirúrgica y causó preocupación

Este viernes la modelo Soledad Fandiño contó a través de sus redes sociales que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y compartió una reflexión acerca de salud, y el difícil proceso que está atravesando.

"Detrás de cada uno hay una historia. La primera foto es de hace unos días. Sabía a lo que me enfrentaba, pero intentaba distraerme un poco, mantenerme fuerte, positiva, decidida y sobre todo ser valiente a pesar de todos mis miedos. Mostrarme como si nada pasara", comenzó escribiendo.

Luego, mostró imágenes de ella en el sanatorio y continuó: "Las otras fotos son de ayer, antes y después de la cirugía. Con mi tía, mi familia, mi hijo, mis compañeras de vida, Vero y Mariana, que se quedaron conmigo a pasar la noche en el sanatorio".

"Más adelante les contaré todo mi proceso, no me siento aún preparada. Mi prioridad ahora es sanar, despertar y construir lo nuevo", aclaró, ya que hasta el momento no dio detalles de cual fue el motivo de la operación.

En el mismo posteo, dejó una reflexión sobre estos momentos y expresó: "Nunca sabemos realmente cuál es la historia detrás de cada persona que vemos, de cada foto que miramos, qué es lo que está viviendo o sintiendo, qué procesos, miedos o sentimientos está atravesando. En lugar de juzgarnos, seamos amables y si vamos a compartir algo, que sea amor".

"Siento una gratitud infinita hacia mis médicos, enfermeras, toda mi familia, mis amigos y los que me acompañaron y lo siguen haciendo en estos días. Hoy estoy muy bien, sanando", finalizó.