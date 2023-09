Sorpresa en Got Talent Argentina: la prima de Marcos Ginocchio enamoró al jurado

Embed

Así, tras desplegar todo su talento, Agustina Ginocchio emocionó tanto a Florencia Peña, como Emi Abdul y La Joaqui, pero sobre todo a Abel Pintos, quien destacó su performance.

"Sos un ejemplo fantástico de cuando en una persona convive el talento, el amor y el trabajo. Es muy difícil pulir el talento que uno puede predecir tener. Hay un trabajo consciente, valiente y dedicado", fue la devolución a flor de piel del intérprete de La llave, dándole un sí rotundo para avanzar a la siguiente etapa del concurso.

El participante en Got Talent Argentina que explicó su extraño síndrome y conmovió a todos

Matías Villalba, de 22 años, emocionó a todos en el programa Got Talent Argentina, Telefe, al contar su fuerte historia de vida y dar detalles del extraño síndrome que le diagnosticaron de niño. El joven de Avellaneda contó que sufre del síndrome de Moebius y su coreografía de baile se llevó todos los elogios del jurado conformado por Flor Peña, La Joaqui, Abel Pintos y Emir Abdul.

“Me diagnosticaron una enfermedad que afecta a dos nervios craneales”, explicó el joven antes de realizar su performance. “Me gustó siempre bailar desde chico, pero tuve muchos obstáculos que afrontar. Recién hace cuatro años pude dedicarme a esto que es lo que realmente siempre soñé”, agregó sobre su pasión por bailar.

Y remarcó cómo le repercute en su físico esta enfermedad congénita que padece: “Afecta a dos nervios craneales y tengo la mitad de la cara con parálisis. Estar acá bailando es un gran logro y quiero compartirlo. Para mí, bailar es transmitir algo”, dijo Matías Villalba.

“Para mí es un sueño estar acá y compartirles lo que más me gusta. Sé que hay mucho para trabajar, pero estoy contento y los admiro a los cuatro”, finalizó antes de comenzar su baile al ritmo de la canción Hentai de Rosalía.

Florencia Peña tuvo elogios para él tras verlo: “Me conmovió mucho tu conexión. Se te vio hermoso bailando, tan hermoso y conectado que ni siquiera importa la técnica y lo que tengas por aprender. Este es el arte que más vale y te agradezco mucho”.

Y Abel Pintos remarcó: “Yo aprecio mucho el silencio. Me enseñaron que cuando no hay mucho para decir es mejor no decir nada. Y nos dejaste a todos en silencio, es decir que nos llevaste a todos a uno de mis lugares favoritos. Por lo tanto, toda mi admiración para vos”.