¡Sorpresa! Rusherking le mandó un mensaje a Rodrigo De Paul a quien se lo vinculó con la China Suárez

posteo Rodrigo de Paul comentario RusherKing.jpg El posteo de Rodrigo de Paul que comentó Rusherking.

El tiempo pasó, los flirteos y romances se acomodaron, y la China Suárez terminó noviando con el joven trapero argentino, Rusherking; mientras que Rodrigo de Paul terminó blanqueando su romance con Tini Stoessel, en medio de su escandalosa separación por estas semanas de la madre de sus hijos, Camila Homs.

Así las cosas, teniendo presente este reciente supuesto historial amoroso entre la actriz y el futbolista, mucho llamó la atención el mensaje buena onda que Rusherking le dejó a Rodrigo de Paul en su cuenta de Instagram frente a la tierna postal que subió junto a su pequeña hija en el barrio de Sarandí frente a un retrato callejero de su rostro. Allí el cantante demostró públicamente que no tiene rencor alguno, al comentarle "Vamo mi loco!", en el posteo que cosechó más de 440 mil likes en cuestión de horas.

Fuerte rumor de la China Suárez y Rodrigo De Paul: ¿Engañó a Tini Stoessel?

Después de que se confirmara el romance entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul en mayo pasado, los rumores de una posible crisis entre la pareja y un engaño por parte del futbolista empezaron a surgir. En esta historia, la China Suárez quedó involucrada nuevamente, ya que según informaron en Socios del Espectáculo, el jugador se habría encontrado con la actriz en un boliche en Madrid.

Tini China De Paul.jpg Fuerte rumor de la China Suárez y Rodrigo De Paul: ¿engañó a Tini Stoessel?

Luli Fernández contó: "Me dicen que China Suárez y De Paul se vieron ahora que ella viajó a Madrid. Quería saber si tenías info de eso. Si podés, confirmámelo vos que estás allá y atrás de todo", le escribió. "Sí. Pero no voy a contar nada de ello", fue la respuesta del español. Lussich, por su parte, comentó que en caso de que De Paul y Tini no sean novios, como él cree, "formalmente también puede haber deslices más permitidos, y ahí entra la China Suárez”, agregó.

"La pregunta es: ¿Rodrigo de Paul retrasó la llegada de su ex (Camila Homs) a Madrid para poder estar tranquilo y poder encontrarse con la China? Hay un blanqueo de romance con Tini Stoessel hasta ahí. Porque ellos no blanquearon un noviazgo. Un fotógrafo los encontró en Ibiza dándose murra. Eso es otra cosa", agregó.

"Para mí este muchacho sigue pistoleando fuerte, y como la China Suárez fue a Madrid por los Premios Platino, y fue al estadio del equipo de De Paul a patear esos penales", cerró.